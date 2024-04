Kvinne tvunget til å fjerne brystprotese på flyplassen

En kvinne skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Dublin i Irland da det begynte å pipe.

Skanneren reagerte på kvinnens brystprotese, og hun ble bedt om å ta den frem og vise den midt i sikkerhetskontrollen.

Det falt ikke i god jord hos den reisende, skriver The Independent.

Reagerer

Kvinnen hadde gjennomgått en mastektomi, som ifølge Store medisinske leksikon er en kirurgisk behandlingsmetode ved brystkreft, hvor man fjerner brystet.

Dette var årsaken til at hun hadde en brystprotese på.

Den reisende reagerer på at hun ikke ble tilbudt en vanlig kroppsvisitasjon, og at hun ikke ble tilbudt å gjennomføre kontrollen på et privat rom.

– Hun sto og ventet på at jeg skulle fjerne protesen, forteller kvinnen.

Kvinnen sier at hun har reist med brystprotesen hos flere andre flyplasser. Da har hun som regel hatt en kort visitasjon og fått muligheten til å forklare situasjonen sin når det piper i sikkerhetskontrollen.

Da kvinnen hadde halve protesen ute sa sikkerhetskontrolløren at det var ok, og at hun kunne gå videre.

– Beklager

Den reisende likte ikke det hun hadde blitt utsatt for, og kontaktet Dublin Airport Authority (DAA) via epost for å forsikre seg om at det ikke ville skje henne igjen.

Svaret hun fikk var at de ikke kunne love henne det.

Det er mulig å be om en privat kroppsvisitasjon, men dette var ikke kvinnen klar over. Nå etterlyser hun tydeligere informasjon om dette, og hevder at reisende ikke bør måtte be om det selv.

Nå sier DAA at de burde håndtert situasjonen bedre.

– Vi beklager veldig at passasjeren vår hadde en negativ opplevelse da hun reise gjennom Dublin lufthavn nylig, sier DAA.

De forteller videre at de burde tilrettelagt slik at kvinnen kunne tatt frem protesen i et privat rom.

Nå understreker DAA at de har tatt grep, for å sikre at en lignende situasjon ikke skjer igjen.