Kvinne tok med vaskebjørn på bar – nå er hun siktet

En kvinne fra Nord-Dakota tok med en vill vaskebjørn under «happy hour» på den lokale puben i byen Maddock.

Dette førte til at statlige helsemyndigheter måtte sende ut et varsel om en potensiell eksponering for rabies.

Nylig ble kvinnen arrestert for å ha gitt falsk informasjon til politiet, tukling med fysiske bevis og ulovlig besittelse av pelsbærere, ifølge AP.

Ga vaskebjørnen navn

Ifølge 38-åringen fant hun og familien hennes vaskebjørnen i en veikant for tre måneder siden. De valgte å ta den med hjem for å pleie den.

Familien valgte å gi den navnet Rocky.

Amerikaneren hevder at planen var å slippe vaskebjørnen ut i naturen igjen så snart den hadde helse som var god nok til det.

Ifølge Board of Animal Health i Nord-Dakota er det ulovlig å ha en vill vaskebjørn. Etter flere ransakingsordre i Maddock fant politiet kvinnen og vaskebjørnen.

Vaskebjørnen måtte avlives, men den testet negativt for rabies.

Kan få fengselsstraff

Ettersom 38-åringen lot flere i baren få hilse på det ville pelsdyret Rocky, ble bargjestene anbefalt å søke medisinsk hjelp i tilfelle sykdom.

Kvinnen hevder at ingen ble bitt av dyret mens det var på besøk.

38-åringen mente også at det var urettferdig at det ble gjort så mye for å ta en uskyldig vaskebjørn.

– De brydde seg ikke om helsen vår, og om vi hadde rabies eller ikke. De ville bare finne og drepe Rocky, og sette meg i fengsel, uttalte hun til Bismarck Tribune.

Kvinnen kan få opp til to år i fengsel, og 7 500 dollar i bot. Det tilsvarer cirka 78 000 norske kroner.