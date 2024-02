Kvinne stjal telefon – så merket hun de groteske bildene

RETTSSAK: En mann ble dømt for to drap i Nesbett Courthouse i Alaska. Foto: Skjermdump Google Maps

Torsdag ble en 52-årig mann, som opprinnelig er fra Sør-Afrika, dømt for drap på to kvinner i Anchorage i Alaska.

Dette på grunn av at telefonen hans ble stjålet av en annen kvinne, skriver The Independent.

Viktig bevis

Under rettssaken, hvor 52-åringen ble dømt, ble en kvinnelig sexarbeider et nøkkelvitne.

Hun stjal mobiltelefonen fra mannens lastebil, og gikk gjennom bilder og videoer mens hun ladet tyvegodset.

Da merket kvinnen 46 grufulle bilder og én video fra 2019, som fikk henne til å reagere: Materialet viste en mann som slo og kvelte en kvinne til døde.

Videoen ble kun vist til juryen, men lyden kunne høres ut i rettssalen.

Ansiktet til mannen i videoen var ikke synlig, men man kunne godt høre den britisk-lignende aksenten til den 52 år gamle mannen som ble dømt.

Etter at kvinnen hadde funnet bildematerialet, kopierte hun det på et minnekort og leverte det til politiet.

Tilsto drap

Nøkkelvitnet endret beskrivelsen på hvordan hun fant innholdet flere ganger.

Først sa hun at hun fant kortet på bakken, og at det var merket «Murder at the Midtown Marriot».

Senere sa hun at hun stjal det mens hun var på date med 52-åringen, men til slutt innrømte hun å ha stjålet mannens telefon fra lastebilen hans.

Mannen tilsto å ha drept kvinnen. Og under et åtte timer langt avhør med politiet, tilsto han også å ha drept en annen kvinne fra Alaska.

I det andre drapet hadde mannen brukt en pistol som drapsvåpen.

52-åringen ble totalt funnet skyldig i 14 anklager, og skal ikke ha vist noen følelser i rettssalen. Han ble dømt til livstid i fengsel.