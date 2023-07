Kvinne skal ha blitt truffet av meteoritt mens hun drakk kaffe

Det er ikke hver dag man får en meteoritt fra verdensrommet deisende på seg.

En kvinne i Schirmeck i den nordøstlige delen av Frankrike nøt en kaffe på terrassen sammen med en venn, da hun plutselig hørte en høy lyd fra taket, etterfulgt av et støt mot ribbeina.

– Jeg trodde at det var et dyr – en flaggermus, sier den franske kvinnen til avisen Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), sitert av Futurism.

Men det var ikke et dyr som hadde truffet kvinnen. Det viste seg angivelig å være en bit av en meteoritt.

Kvinnen tok med seg det mystiske objektet til geolog Thierry Rebmann, som undersøkte det. Ifølge Rebmann var gjenstanden sammensatt av jern og silisium, og veide rundt 113 gram.

Geologen antydet at det trolig kunne dreie seg om en vaskeekte meteoritt.

Rebmann påpeker overfor DNA at det å bli truffet av en meteoritt, forekommer svært sjelden. Til tross for at det faller omtrent 50 tonn meteorittmateriale til jorden hver dag, der det meste havner i havet eller i ubebodde områder.

Dersom hendelsen blir endelig verifisert, vil den franske kvinnen ha overlevd en ekstremt sjelden hendelse.



Ifølge Futurism har det vært svært få tilfeller av mennesker som har fått kjenne en meteoritt på kroppen gjennom historien.

I 1954 ble en Alabama-kvinne truffet av en meteoritt som styrtet gjennom taket hennes og ga henne blåmerker. Dette blir ofte omtalt som det eneste eksemplet i historien på at noen har blitt bekreftet å ha blitt direkte truffet av en stein fra verdensrommet.