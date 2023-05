Kvinne sendte brev dynket i metamfetamin til innsatt

Nå er hun siktet for flere kriminelle handlinger.

BREV: En kvinne sendte fire brev til et fengsel med ulovlig innhold. Foto: Justin Sullivan/AFP

Det kan være hyggelig å sende et brev til noen som sitter i fengsel, men en amerikansk kvinne valgte å sende mer enn bare oppmuntrende ord til en innsatt.

Den 33 år gamle kvinnen fra Santee i California ble nylig arrestert etter hun hadde sendt brev til en innsatt i San Diego County fengsel.

Ifølge NBC var brevene hun prøvde å sende dekket av rusmiddelet metamfetamin.

Totalt sendte hun fire brev til den innsatte mellom desember 2022 og april 2023.

Det var etterforskere ved San Diego County Sheriff's Department som fikk tak i brevene. De mistenkte at brevene ikke var helt normale.

Det ble gjennomført en test, som bekreftet at brevene hadde blitt dynket i metamfetamin i flytende form, før konvoluttene så ble tørket.

Kvinnen er varetektsfengslet og tiltalt for å ha fraktet narkotika inn i et fengsel, forsøk på å selge metamfetamin til en person i varetekt og for å ha begått en forbrytelse.