Kvinne gjorde sjeldent funn på stranda

Nå ligger gjenstanden på utstilling ved Santa Cruz Museum of Natural History.

Forrige uke gikk amerikanske Jennifer Schuh en tur langs en strand i Santa Cruz County i California.

Plutselig så Schuh noe merkelig som stakk opp fra stranden, melder AP News.

– Viktig funn

– Jeg var på den ene siden av en bekk da en dame spurte hva som var ved føttene mine, sier Schuh og legger til:

– Det så veldig rart ut, nesten litt brent.

Schuh skrev et innlegg på Facebook for å finne ut hva den 30 centimeter lange gjenstanden var.

Det tok ikke lang tid før noen skjønte at hun hadde gjort et helt spesielt funn.

Paleontologisk samlingsrådgiver for Santa Cruz Museum of Natural History, Wayne Thompson, så med en gang hva det var.



Ifølge Thompson har Schuh funnet en tann fra en voksen stillehavsmastodont.

TANN: Ifølge Wayne Thompson er dette en jeksel fra en mastodont. Foto: Jennifer Schuh/ AP

– Dette er et ekstremt viktig funn, sier Thompson.

En mastodont er et navn som blir brukt om utdødde elefantdyr, særlig om ulike mammutarter, ifølge Store norske leksikon.

Yngre enn 1 million år gammel

Da de skulle tilbake til stranden for å hente tanna, var den borte. Etter flere søk, uten hell, postet de et nytt innlegg på Facebook for å etterlyse den.

Da kontaktet joggeren Jim Smith dem. Han hadde vært på løpetur da han fant tanna, men han forstod ikke selv hva det var.

FORNØYD: Liz Broughton er glad for at de har fått inn mastodont-tanna til Santa Cruz Museum of Natural History hvor den nå står til utstilling. Her viser hun frem tanna. Foto: AP / NTB

Smith har nå donert tanna til Santa Cruz Museum of Natural History hvor den skal stå på utstilling i helgen.

De vet ikke enda hvor gammel tanna er, men ifølge Liz Broughton ved museumet er tanna yngre enn 1 million år gammel.

Broughton er glad for at de har fått tanna til utstilling på museet, og forteller at slike fossiler kan dukke opp etter vinterstormer.

Det finnes allerede en lignende tann på Santa Cruz Museum of Natural History. Den ble funnet av en tenåring i 1980.