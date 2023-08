Kvinne funnet død i kofferter – nå er mannen siktet

Mannens advokat hevder at de skal bevise at han ikke er skyldig.

I juli fikk politiet i Delray Beach inn en melding om en koffert som inneholdt menneskelige levninger og flere småsteiner langs Intracoastal Waterway i Florida.

Bare én time senere mottok de en ny telefon.

En annen koffert hadde blitt funnet like i nærheten – den inneholdt også kroppsdeler og småsteiner.

Det stoppet ikke der.

Mens de undersøkte koffert nummer to, fikk de enda en telefon om funn av en Cheesecake Factory-veske som inneholdt småsteiner og kroppsdeler fra en kvinne.

Det melder blant annet KameraOne og NBC.

Observert flere ganger

Dagen etter funnene av kvinnen, ble det gjort søk som førte til flere nye funn – blant annet av et menneskehode med skuddsår.

SPERRET AV: Politiet sperret av området hvor koffertene ble funnet. Foto: KameraOne

Under etterforskningen kom det frem at flere vitner hadde observert en mann som stoppet flere ganger ved vannet, der koffertene ble funnet.

Da han ble spurt om hva han gjorde, virket han nervøs og dro av gårde i en gullfarget Ford Taurus.

Overvåkingsopptak viste også mannen med en Cheesecake Factory-veske ved en brygge. Kort tid senere hadde han ikke posen lenger.

Da politiet oppsøkte den 78 år gamle mannen fant de ut at han bodde med sin kone. Hun var ikke hjemme da politiet kom innom, og mannen hevdet at hun var på en lengre reise i Brasil.

FLERE FUNN: Politiet fant kroppsdeler fra en kvinne i totalt fem kofferter og vesker. Foto: KameraOne

Etterforskerne fant blodsprut i mannens hjem, samt et skytevåpen i nærheten av boligen.

Under en pressekonferanse ble det tirsdag kjent under en pressekonferanse med politiet at den døde kvinnen som ble funnet i koffertene, var identifisert som 80 år gamle Aydil Barbosa Fontes – mannens kone.

– Ikke skyldig

Politiet gjorde flere interessante funn i mannens hus, blant annet en motorsag. De oppdaget også en Ford Taurus i gull som var registrert på mannen.

KVINNEN: Politiet gikk ut med denne tegningen av offeret etter at kroppsdelene ble funnet. Foto: KameraOne

Onsdag ble han arrestert og siktet for drap og likskjending.

Mannen og den døde kvinnen deler ikke samme etternavn.

Mannens advokat har uttalt at 78-åringen er en tidligere marineveteran som tjenestegjorde i Vietnam, men at han ikke har noen tidligere kriminell historie.

– Vi ser frem til å undersøke dette og bevise at han ikke er skyldig, sa Marc Shiner, mannens advokat.

Politiet har uttalt at de hevder å ha arrestert rett mann, men har ikke overvåkingsvideo som viser at han legger koffertene i Intracoastal Waterway.