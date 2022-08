Kvinne fødte under Notting Hill-karneval

En kvinne trengte assistanse fra politiet da vannet gikk under det verdenskjente karnevalet i London.

KARNEVAL: Flere tok til gatene i London for å feire Notting Hill karneval etter to års utsettelse som følge av koronapandemien. Foto: Kirsty Connor

Lørdag gikk et av verdens største gatefestivaler av stabelen, nemlig Notting Hill-karnevalet i London som varer i tre dager.

Under festlighetene startet fødselen til en kvinne, og hun fødte et barn midt under karnevalet.

Det skriver The Standard.

Fraktet til sykehuset

Ambulansetjenesten i London fikk en melding om en kvinne som var i gang med en fødsel midt i det pågående gatekarnevalet klokken 18:45 søndag.

Da ambulansen kom seg frem ble kvinnen fraktet til sykehuset etter at hun hadde født.

– Vi behandlet en voksen og en baby på stedet og tok dem til sykehuset som en prioritet, sa en talsperson for ambulansetjenesten til The Standard.

En video som nå går viralt på sosiale medier viser at kvinnen får assistanse fra flere politibetjenter under karnevalet.

Kvinnen kneler på gaten og man kan høre personer rundt som sier: «Hun har fått en baby!»

FEIRING: Notting Hill-karnevalet er en feiring av den karibiske kulturen med god mat, musikk og dans. Foto: Susannah Ireland / AFP

Flere pågrepet

Notting Hill-karnevalet har tidligere blitt avlyst i 2020 og 2021 på grunn av pandemien.

Karnevalet er et stort arrangement, og bare på mandag deltok nesten en million mennesker.

Det har kommet inn flere meldinger om alvorlige hendelser under karnevalet i år.

Politiet har mottatt henvendelser om flere knivepisoder og andre voldelige hendelser. En 21 år gammel mann har også blitt knivdrept under arrangementet.

Ifølge politiet har de pågrepet 209 personer siden karnevalet startet. Disse personene har blitt pågrepet for besittelse av narkotika, vold og seksuelle overgrep.