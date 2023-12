Kvinne fant finger i salaten – saksøker restaurant

SALAT: En kvinne fikk en ubehagelig opplevelse på en salatbar i New York. Salaten på bildet er ikke salaten som blir omtalt i artikkelen. Foto: Jongjai Jongkasemsuk

Kunden forteller at hun ble dårlig som følge av hendelsen.

En kvinne fikk seg en overraskelse da hun skulle spise en salat hun hadde bestilt hos salatrestauranten Chopt i New York.

I salaten lå det nemlig noe som absolutt ikke skulle være der.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet NBC.

Kuttet seg i fingen

Kvinnen hevder at det lå en bit av en finger i salaten hennes da hun besøkte restauranten i april i år.

Dette innså hun ikke før hun spiste salaten og merket at hun tygget på en del av en menneskefinger som hadde havnet i maten hennes.

Nå har kvinnen valgt å saksøke salat-restauranten som følge av hendelsen.

Ifølge søksmålet skal en leder ved Chopt ha kuttet en del av sin venstre pekefinger ved et uhell, mens hun kuttet rucola.

Lederen dro til sykehuset for å få behandlet skaden, men ruccolasalaten skal ha blitt servert til kunder – inkludert kvinnen som nå saksøker.

Ble dårlig

Kvinnen som fikk servert salaten skal ha forklart at hun ble så sjokkert da hun spiste fingeren at hun både fikk et panikkanfall, ble kvalm, svimmel og fikk smerter i nakke og skuldre.

Hun krever nå å få en økonomisk erstatning fra restauranten som følge av plagene hun fikk etter hendelsen.

Chopt Creative Salad Co. har ikke uttalt seg som hendelsen, selv om amerikanske medier har prøvd å få en kommentar.

Det blir ikke nevnt om andre kunder har hatt ubehagelige opplevelser med ruccolasalaten fra sammen dag.