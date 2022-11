Kvinne ble angrepet av hai: – Den ristet meg som en hund

En amerikansk kvinne (50) var ute og svømte ved Del Mar-kysten ved San Diego i forrige uke da det plutselig gikk galt.

Kvinnen er en erfaren svømmer, men svømte likevel litt lenger ut enn hun vanligvis pleide.

Da merket hun en hai som snek seg under henne. Plutselig kom den opp og angrep kvinnen.

Glad hun er i live

Kvinnen sier til CBS 8 at det var et skremmende øyeblikk.

– Jeg rakk ikke å reagere. Straks det skjedde, tenkte jeg: «Jeg ble akkurat bitt av en hai!» Så så jeg kjevene, sier hun til nyhetskanalen og fortsetter:

– Den ristet meg slik som en hund gjør, og så slapp den meg.

Rett etter hendelsen ga hun beskjed til sin svømmepartner om hva som hadde skjedd, og fortalte at de måtte komme seg inn til land.

50-åringen forteller at hun er glad for at hun fortsatt er i live etter angrepet.

Fikk flere sår

Amerikaneren sier at hun vanligvis svømmer to til tre ganger i uken, og at hun vet at det er risikofylt å svømme så langt ut som hun gjorde.

Likevel hadde hun aldri forventet at hun skulle bli angrepet av en hai.

Etter at hun og svømmepartneren kom seg til land, tok de kontakt med badevaktene som ikke hadde innsett alvorlighetsgraden av situasjonen.

De sjekket så skadene hennes, og kunne forsikre henne om at skadene etter bittet ikke var kritiske.

Hun fikk likevel flere sår. Det største er på åtte centimeter, og cirka 2,5 centimeter bredt og 2-3 centimeter dypt.

50-åringen advarer andre mot å svømme i områder uten badevakter, og at man aldri bør svømme alene.

Hun er likevel sikker på at hun skal tilbake til havet for å svømme igjen, men vil ta det med ro fremover:

– Først skal jeg fokusere på å la sårene gro og det psykiske rundt det. Så jeg tar det steg for steg, forteller kvinnen.

Flere mennesker har opplevd haier på nært hold. I 2020 fanget en drone opp en skremmende situasjon der en hai var like ved en proffsurfer i Australia. Se videoen under her: