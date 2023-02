Kvinne (68) skulle bare mate endene – fikk bot

68 år gamle Susan Watson skulle bare mate endene med noen brødbiter mens hun gikk langs Medway-elva i England.

Det skulle vise seg å bli en dyr affære for kvinnen fra Tonbridge i Kent.

Det var ITV Meridian som først omtalte saken.

– Var i sjokk

Da hun gikk videre, kom en parkbetjent gående mot henne og ga en bot på 150 britiske pund. Det tilsvarer cirka 1800 kroner.

– Da han sa at det var 150 pund, falt jeg nesten om, forteller Watson til ITV Meridian.

Ifølge 68-åringen var det ingen skilt som sa at hun ikke hadde lov til å mate endene.

Parkbetjenten forklarte at han ga henne en bot for forsøpling, ettersom noen av brødbitene hadde havnet langs elvekanten.

– Jeg tror jeg var i sjokk. Jeg tok bare papiret fra ham og la det i lommen – uten å si noe.

Watson kunne ikke tro hva som hadde skjedd, og da hun snakket med andre om hendelsen var de like sjokkerte som henne.

Beklager

Dersom man betaler boten innen ti dager, får man et avslag og slipper unna med å betale 100 pund.

Watson betalte derfor boten med en gang for at den ikke skulle øke. Ifølge The Independent måtte hun ta ut penger av pensjonsfondet sitt for å betale boten.

Til slutt valgte hun å ringe Tonbridge og Malling Borough Council, som boten var registrert fra, for å diskutere saken.

Da fikk hun en god nyhet.

– Vi tok feil. Parkbetjenten mente at det å slippe, ifølge han selv, store mengder brød i elven rettferdiggjorde en straff, sa en talsperson fra Tonbridge og Malling Borough Council ifølge ITV Meridian.

De unnskylder seg nå for feilen som ble gjort, og forteller at kvinnen har fått tilbakebetalt pengene for boten.

