Kvinne (22) fødte på tur – visste ikke at hun var gravid

En 22 år gammel kvinne fra Luxembourg var forrige helg på tur sammen med familien sin i Paklencia nasjonalpark i Kroatia, da hun plutselig følte seg syk.

Kvinnen gikk på toalettet i nasjonalparken for å se om det kunne hjelpe. Da fikk hun seg, mildt sagt, en stor overraskelse.

Fødte på do

Luxembourgeren fant fort ut at den dårlige formen hennes ikke skyldtes at hun var syk.

Ifølge avisa B.Z. fødte en baby på toalettet i nasjonalparken.

Turguiden til 22-åringen hadde ringt til fjellredningstjenesten før de visste hva som faktisk hadde skjedd på toalettet.

Redningstjenesten hadde derfor bare fått en melding om at kvinnen følte seg syk, og visste ikke at hun hadde født da de kom for å hjelpe.

Anestesilegen Adela Ušanović var på vakt for fjellredningstjenesten og forteller at de dro opp med båre og annet utstyr.

– Etter litt over en times gange, kom vi frem og så en kvinne som nettopp hadde født på toalettet, forteller Ušanović.

Ante ikke at hun var gravid

Fødselen hadde nesten gått av seg selv, men redningspatruljen fikk tak i en gynekolog som kunne komme og hjelpe til.

Ifølge gynekologen, Dora Perinčić, hadde babyen det bra. Den lille jenta hadde kommet ut med hodet først, var litt mindre enn gjennomsnittet, men ble født på termin.

Den 22 år gamle kvinnen hadde ingen anelse om at hun var gravid, og det ble derfor en stor overraskelse da hun fødte på do.

Perinčić fikk kuttet navlestrengen to timer etter fødselen, og forklarer at det kan skje at noen ikke merker at de er gravide.

– Det er mulig at kvinnen ikke hadde større mage, kanskje hadde hun færre symptomer. Alt er mulig, sier gynekologen.

Mor og datter ble fraktet til sykehus i ambulanse etter at de hadde fått hjelp fra gynekologen.