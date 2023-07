Kuttet av seg penisen på gresstrimmer – døde

SKREKKULYKKE: Den thailandske gartneren Praditsin Chuypad døde etter et uhell med en gresstrimmer. Ilustrasjonsfoto: 2017 Virrage Images / Shutterstock / Scanpix

Onsdag 28. juni ble politiet i Mueang Nong Bua Lamphu møtt av et skrekkelig syn i en skogspark i den nordøstlige delen av Thailand.

På bakken var gartneren Praditsin Chuypads (39) livløse kropp. Den thailandske mannens bukser og bein var dynket i blod.

Like ved liket av Chuypad lå det en blodig gresstrimmer og et ødelagt metallblad.



Avkuttet penis

Det tragiske dødsfallet skal ha skjedd da Chuypad trimmet gresset. Trimmerbladet skal ha knekt av, og skal videre ha kuttet av 39-åringens penis, noe som førte til at han blødde i hjel. Lyskeområdet skal også ha blitt alvorlig skadet, ifølge ThaiRath, sitert av DailyMail.

Bladet på trimmeren skal ha vært myntet på skjæring av metall og ikke gress, noe som kan ha forverret skadene.

DØDSFALL: Thailandske Praditsin Chuypad døde etter å ha skjært av seg penisen da han brukte en gresstrimmer under et gartneroppdrag. Illustrasjonsfoto: Shaplov Evgeny / Shutterstock / Scanpix

Overså advarsel

Parksjefen, Waen Visetsakda (72), har uttalt til det thailandske politiet at Chuypad ble ansatt for å rydde gressområdene i parken.

Gartneren skal ha hatt sin første arbeidsdag mandag 26. juni, og skulle etter planen fullføre arbeidet onsdag samme uke – dagen han altså døde.

Visetsakda hevder at 39-åringen ønsket å bruke et metallblad i den tro at det ville gjøre gartnerjobben mer effektiv.

Da den grufulle ulykken skjedde, skal Visetsakda ha tilkalt hjelp, men nødetatene kom for sent til at livet sto til å redde.

Ifølge Chuypads onkel, Narongsak Laketago (56), skal 39-åringen ha vært en erfaren bruker av gresstrimmere siden barndommen.



Onkelen skal ha advart den avdøde nevøen flere ganger om å ikke bruke metallblader, men ble ikke hørt.