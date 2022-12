Kunstner maler bilder med sitt eget blod

Filippinske Elito Circa (52) er kanskje ikke den typiske kunstmaleren. I stedet for maling – som de fleste av hans kollegaer ville ha brukt – benytter 52-åringen seg av sitt eget blod når han skal skape nye kunstverk i atelieret i Nueva Ecija.

Den noe uvanlige måten å male kunst på, stammer fra Circas karrige oppvekst, hvor det var liten tilgang på tradisjonelle kunstmaterialer.

Filippineren har eksperimentert med alt fra plommer til tomater i kunsten sin.

BLOD: Kunstmaler Elito Circa skrapet seg opp som liten, og ble så fascinert av blod at han i dag bruker det i sitt kunstarbeid. Foto: Eloisa Lopez / Reuters / Scanpix

Men det var da han skrapet seg opp som liten, at han fikk øynene opp for den virkelige godsaken – nemlig blod.

– Hver gang jeg skrapet meg opp, brukte jeg blodet mitt siden blodflekker er vanskelige å fjerne, sier han til Reuters.

For å holde på sin spesielle metode, drar kunstneren til den lokale helseklinikken hver tredje måned for å få blodet sitt tappet i en pose som rommer 500 milliliter. Posen oppbevares siden i et kjøleskap i atelieret for fremtidige prosjekter.

– Kunsten min er veldig viktig for meg fordi den kommer fra meg. Den er fra blodet mitt. DNA-et mitt er en del av den. Min filosofi er at livet er sirkulært og at alt går i sykluser, så blodet mitt er et redskap som fungerer som en påminnelse om hvor jeg kommer fra, sier han til nyhetsbyrået.

BLODPOSE: Hver tredje måned tapper filippinske Elito Circa blodet sitt i en pose, som han siden bruker til å male bildene sine med. Foto: Eloisa Lopez / Reuters / Scanpix

I 2023 har 52-åringen satt seg et mål om å lage det største blodmaleriet noensinne på et 100 meter stort lerret.