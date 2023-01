Kunne dødd på sett – reddet av hair extensions

Skuespiller Kristin Chenoweth (54) forteller om en ulykke hun ble utsatt for på et filmsett. Nå angrer hun på at hun ikke gikk rettens vei.

I et intervju på «Watch What Happens Live With Andy Cohen» mandag, delte skuespiller Kristin Chenoweth en skummel hendelse fra sin karriere.

Da hun skulle spille inn en scene for serien «The Good Wife», skjedde det en brutal ulykke på filmsettet som kunne ha kostet henne livet.

Det skriver Variety.

Trolig reddet av hair extensions

Chenoweth kom tilbake til sesong fire av «The Good Wife» for å spille inn en scene i 2012.

Plutselig falt et lysutstyr over henne på sett:

– Jeg hørte en flaggstanglyd. Jeg hørte bokstavelig talt: «Vi mister lyset» og så «Action». Og så våknet jeg på Bellevue (jour.anm. sykehuset), forteller Chenoweth.

Lysutstyret traff skuespilleren i ansiktet og Chenoweth falt i en fortauskant.

ULYKKE: Skuespiller Kristin Cheonweth ble utsatt for en alvorlig ulykke på et filmsett. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Som følge av ulykken ble 54-åringen innlagt på sykehus med et brudd på baksiden av hodeskallen, et brudd ved hårfestet, sprukne tenner og flere brukne ribben.

Ifølge Deadline takker hun sine hair extensions, og hevder de kan ha reddet livet hennes. Skuespilleren forklarer at hennes hair extensions skal ha holdt bruddet i hårfestet sammen.

– Legen min sa: «Hva er disse metalltingene?» Og jeg sa: «Det er hair extensions». Da sa han: «De reddet livet ditt», forteller Chenoweth.

Angrer

Chenoweth har også skrevet om hendelsen i sin nye bok «I'm No Philosopher, But I Got Thought», og forteller at hun ikke turte å gå rettens vei etter skrekkhendelsen.

RÅD FRA PAPPA: Skuespiller Chenoweth angrer på at hun ikke lyttet til faren sin, Jerry Morris Chenoweth om å gå til sak etter ulykken. Her er hun sammen med faren og moren, Junie Smith Chenoweth, på Hollywood Walk of Fame, der skuespilleren fikk sin egen stjerne i 2015. Foto: ROBYN BECK / AFP PHOTO

– Jeg gjorde det ikke av frykt og angst. Aldri la frykt styre livet ditt, sier skuespilleren.

Nå angrer hun på at hun ikke tok farens råd om å gå til sak, ettersom hun har fått langvarige skader av ulykken som kunne fått fatale konsekvenser.

CBS Studios, som står bak serien «The Good Wife», har ikke kommentert uttalelsene til Chenoweth.