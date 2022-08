Kunde fikk feil matbestilling – åpnet ild mot ansatte

En mann (19) tok en bestilling gjennom Wendy's sin drive-through i byen Frisco, Texas.

Da han merket at han hadde fått feil matbestilling, begynte han å krangle med de ansatte.

Så hentet han en pistol i bilen sin og skjøt mot de ansatte.

Det var Independent som først omtalte saken.

Flyktet

Ifølge politiet fant hendelsen sted nylig.

– Etter krangelen gikk kunden tilbake til kjøretøyet sitt hvor han hentet en pistol og skjøt mot de ansatte i restauranten, før han flyktet, sier politiet i en uttalelse.

I bilen han flyktet med, satt det også to andre personer.

Ingen skal ha blitt truffet av skuddene.

Risikerer fengsel

Ved hjelp av skiltnummeret på bilen og videobevis ble mannen arrestert to dager etter skytingen.

19-åringen er nå siktet for grov vold med et dødelig våpen. Dersom han blir dømt, kan det føre til at han får hele 20 år i fengsel.

De to andre mennene på 19 og 33 år som var med i bilen er også arrestert.

Mennene er nå siktet for unnlatelse av å rapportere en forbrytelse. Dette kan føre til ett år i fengsel og bot på 4000 dollar dersom de blir dømt.

Det tilsvarer rett under 40.000 norske kroner.