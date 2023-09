Krokodilleekspert erkjenner overgrep mot dyr

RETTSSAK: En 51 år gammel mann har erkjent straffskyld i Northern Territory supreme court for grov dyremishandling. Foto: Screenshot Google Maps

Under rettssaken ble pressen og sikkerhetspersonalet anbefalt å forlate salen på grunn av groteske detaljer.

En mann (51) har nylig erkjent straffskyld i Northern Territory supreme court i Australia for en rekke overgrep mot hunder.

Det melder The Guardian.

Ble anbefalt å gå

Mannen erkjente straffskyld på 56 punkter som ble lagt fram i høyesterett på mandag.

51-åringen erkjente seg også skyldig i fire tilfeller av overføring og tilgang på barnemishandlingsmateriale.

Under rettssaken ble sikkerhetspersonalet og pressen anbefalt å forlate retten på grunn av grusomt og perverst innhold som kunne føre til «nervøst sammenbrudd».

The Guardian har valgt å ikke gjenfortelle detaljene i saken, men ifølge retten har mannen torturert og seksuelt forgrepet seg på 42 hunder – hvor 39 av dem døde.

«Forbryteren har hatt en sadistisk, seksuell interesse for dyr, og spesielt hunder,» forklarte aktor Marty Aust i retten.



Arrestert etter videodeling

Noen av hundene som ble torturert, var mannens egne kjæledyr. Han delte også flere videoer av de seksuelle overgrepene på et nettforum under et pseudonym.

Det var en av disse videoene som gjorde at 51-åringen ble tatt, etter at videoene ble sendt til Animal Welfare Branch og politiet.

Mannen er en krokodilleekspert og forsker, og har tidligere jobbet med den anerkjente naturprogramlederen David Attenborough.

Ingen av overgrepene skal ha vært mot krokodiller.

51-åringen ble arrestert i april i fjor, og i desember skal han i retten igjen for straffeutmåling.