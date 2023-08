Krasjet bilen inn i andre etasje: – Ikke et uhell

Det å kjøre bil kan til tider være farlig og risikofylt. En enkel feil kan fort ende i katastrofale hendelser. Det fikk en amerikansk sjåfør oppleve søndag ettermiddag.

I delstaten Pennsylvania i USA rykket det amerikanske brannvesenet, The Fire Company, ut til et svært uvanlig bilkrasj. En Toyota Corolla satt nemlig fast på taket, halvveis inn i et soverom i andre etasje av et hus.

Det skriver New York Post.

NØDETATENE: Det lokale brannvesenet måtte frakte bilen ut av huset. Foto: Junction Fire Company

Nødetatene skal ha sikret bygningen slik at den ikke kollapset enda mer, etter at bilen var fjernet.



De skal også ha hjulpet huseierne ved å plassere en presenning over hullet for å forebygge mot potensielt uvær.

Sjåføren skal ha kommet seg ut av kjøretøyet og blitt fraktet til sykehuset. Ingen i huset skal ha blitt skadet.

Brannstasjonen i Pennsylvania har lagt ut bildene fra hendelsen på sin Facebook-side. Flere har ytret sin mening om hendelsen.

– Personen bak rattet må komme i fengsel, og får forhåpentlig en stor bot. Å skade noens hjem på den måten er bare forferdelig, skriver en i kommentarfeltet.

– Ber for alle involverte, skriver en annen.

SMADRET: Bilen var totalvraket etter hendelsen. Foto: Junction Fire Company

The Fire Company fortalte til det amerikanske mediehuset WHTM at bilen mest sannsynlig traff en kulvert før den fløy inn i huset.

Pennsylvania State Police skal ha fortalt det amerikanske mediehuset at etterforskere tror hendelsen ikke var et uhell.

– Det ble fastslått under en etterforskning at sjåføren krasjet med vilje, men at de fortsatt venter på tiltalen, skal politiet ha uttalt til WHTM.