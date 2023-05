Kraften er sterk for dette nygiftede paret

«May the Force be with you», eller «måtte kraften være med deg», er et godt kjent sitat for alle Star Wars-fans.



Og det var flere som kjente kraften kalle da en dommer fra Akron Municipal Court i Ohio annonserte at han viet par i ekte Star Wars-stil, ifølge AP.

Sa «ja» med lydsverd

4. mai har blitt en egen minnedag for Star Wars på grunn av at datoens uttalelse ligner på det kjente filmsitatet.



Det eneste som er annerledes er at starten «May the Force» byttes ut med «May the fourth».

Julia og Robert Jones var blant dem som trappet opp i Ohio – kledd opp i sorte kapper og med hvert sitt lyssverd før de ga hverandre sitt «ja».

For Jones-paret var det ingen tvil om at et Star Wars-tema var perfekt for deres drømmebryllup:

– Det var ingen annen riktig avgjørelse, sier brud og Star Wars-fan Julia Jones til AP.

VIELSEN: Slik så vielses-programmet ut for Star Wars-bryllupet. Foto: Patrick Orsagos/AP

Flere vielser

Paret holdt opp lyssverdene sine i et kryss mens de ga hverandre sine løfter foran foreldrene og dommer Ron Cable. Til slutt erklærte Cable Jones-paret som mann og kone.

Totalt seks par ble viet samme dag med Star Wars som tema, og ble spilt av i bakgrunnen under vielsen.

Hver seremoni varte i 15 minutter og fant sted ved Highland Universal Gathering Spot.

Brudeparene var kledd i alt fra tradisjonelle bryllupsklær til Star Wars-inspirerte klær.

Julia var kledd om som et medlem fra Seth-gruppen, mens Robert så ut som en jedi.