Kommer med klar beskjed til solslikkende nordmenn

HA TÅLMODIGHET: Nordmenn i verdenstoppen hva gjelder hudkreftsutvikling – og rikelig med solkrem og solbeskyttelse er tipset for å forhindre dette. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hudlege advarer om at solkrem i seg selv ikke er god nok beskyttelse mot hetebølgen.

Hetebølgen har nådd landet, og solen skinner kraftigere enn noen gang så langt i år. Skal vi tro TV 2s værsjef, Eli Kari Gjengedal, er det sannsynlig at det blir slått varmerekorder denne sommeren.

– Forskerne sier at det nå er duket for at kloden kanskje blir varmere enn den noensinne har vært, ifølge Gjengedal.

SOMMER PÅ SØRENGA: Tusenvis av Oslo-borgere og turister bruker Sørenga for å slikke sol og kjøle seg ned i hetebølgen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dette betyr også at mange av oss nyter ekstremvarmen og solstrålene – og dermed også blir solbrent. Mens solen steker, er det nemlig mange som ikke innser hvor sterk solen faktisk er, og glemmer å beskytte seg.

– Solbeskyttelse er mer enn kun solkrem

Ifølge Reza Sohrabi, medisinsk ansvarlig hudlege i Dr. Dropin Hud, er det ett enkelt grep som skal til når det kommer til å forebygge solbrenthet: beskytt deg.

– Vi har alle forskjellige hudtyper, men de fleste nordmenn har en hvit hudtype, hvor de først blir røde og deretter brune. Mange tror at dette er normalt, men at de blir røde først betyr at de først er blitt litt solbrent, forklarer Sohrabi.

Hudlegen mener at de med hvit hudtype bør være ekstra forsiktige i starten av sommeren, og være påpasselig med å bruke både høy solfaktor og holde seg vekk fra direkte sollys når den skinner som sterkest.

– Dette er mellom klokka 11 og klokka 14. Jeg anbefaler solkrem med minst faktor 30, men det er samtidig viktig å huske på at solbeskyttelse er mer enn kun solkrem.

SOLSLIKKING: Det er fristende å ta en blund i solen, men det kan bli farlig om du glemmer å beskytte deg med solkrem eller beskyttende plagg. Foto: Erik Teige / TV 2

Sohrabi trekker fram at hodeplagg som caps og hatt, samt klesplagg, ofte også beskytter bra.

– For menn med lite hår på hodet er hodeplagg obligatorisk og meget viktig forebyggende tiltak!

– Hva hjelper mot solbrenthet, dersom man først er blitt solbrent?

– Er man først blitt solbrent, er skaden i huden allerede skjedd. Man må da først og fremst sørge for at brent hud ikke blir utsatt for videre stråling før det har blitt bra.

Han trekker fram at ubehaget og smertene solbrenthet kan føre til, kan symptomlindres med eksempelvis kald fuktighetskrem eller svakere kortisonkrem.

– De som får alvorlig solbrenthet med hudavskalling og blemmedannelse bør oppsøke lege for hjelp, det er gjerne de som sovner på solstolen i noen timer.

Ingen myte at man blir brun i skyggen

Mange av oss higer etter «den perfekte» brunfargen om sommeren, men ifølge hudlege Sohrabi er det viktigste å ha tålmodighet og la det skje gradvis.

– Når man blir brun er det melanocytene som våkner fra vinterdvalen for å beskytte huden. Dette må skje gradvis. Dersom man ønsker å få litt farge bør man ha tålmodighet, og gradvis få farge.

EKSPERTEN: Reza Sohrabi er medisinsk ansvarlig hudlege i Dr Dropin Hud. Foto: Privat

Og det er ikke en myte, ifølge hudlegen, at man også blir brun i skyggen.

– Man blir nemlig brun selv med faktor 50 også når man sitter i skyggen. Man blir bare ikke brent. Da våkner melanocytene til live og kan yte mer beskyttelse utover sommeren. Rådet er derfor å ta det rolig, sånn at man ikke blir rød eller brent.

Sohrabi forteller at nordmenn er i verdenstoppen hva gjelder hudkreftutvikling. Dersom man skal endre den utviklingen, må man ha det i bakhodet når man prøver å bli brun.

– Alle hvite vil bli brune, og alle brune vil bli hvite. Sånn har det vært i alle år. Et ekstra gode av å bruke solkrem, er at man hindrer aldersrelaterte lesjoner som rynker og pigmentering, det gjelder både lyshudede og mørkhudede nordmenn, påpeker hudlegen.



– Hvorfor er det noen mennesker som aldri blir solbrune?

– Vi har delt opp hudtypene i verden i seks forskjellige typer. Hudtype 1 er de som alltid blir røde og aldri brune, hudtype 6 er afrikansk hudtype.

HETEBØLGE: Sommeren er over oss – varmere enn på lenge! Foto: Frode Hoff / TV 2

Hudlegen forklarer at hudtype 1 og 2 dominerer i Norge.

– Disse har lite melanocyter i forhold til hudtype 3 og høyere.

Hudtype 1 er oftest, ifølge Sohrabi, rødhårede med fregner og ekstrem lite melanocyter.

– De blir ekstremt lett brent i huden og aldri brune. De må være ekstra forsiktig i solen og beskytte seg med høyeste faktor og fysisk beskyttelse med tøy. Hudtypene 1 og 2 har dermed også høyest risiko for utvikling av hudkreft.