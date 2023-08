Kjørelærer ble pågrepet under kjøretime

BLE STOPPET: Tirsdag kveld i 22-tiden ble en skolebil stoppet av politiet under en kjøretime. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Det ble en kjøretime utenom det vanlige da en kjørelærer og en elev satte seg i bilen tirsdag kveld i Danmark.

Midt under kjøretimen ble nemlig kjørelæreren pågrepet av politiet.

Hadde promille

Danske TV2 Østjylland skriver at politiet stoppet skolebilen for en promillekontroll ved Ringboulevarden i Randers.

Ettersom eleven ikke har førerkort, er det kjørelæreren som har ansvaret og blir betraktet som føreren av bilen. Derfor var det også han som måtte blåse.

Vanligvis skal en kjørelærer vise hvordan man bør oppføre seg i trafikken, men i dette tilfellet ble han et eksempel på det motsatte.

Promillekontrollen viste at den 54 år gamle læreren hadde promille over lovlig grense under kjøreturen, og ble pågrepet.

Kan bli pågrepet under promillegrensen

Det kommer ikke frem i politiets logg hvorfor de stoppet skolebilen for en promilletest eller hva promillen ble målt til.

I Norge er promillegrensen for kjøretøy på 0,2, mens den i Danmark er på 0,5.

Man kan likevel bli siktet med lavere promille, dersom politiet mener du er påvirket i en slik grad at du ikke kan kjøre trygt.

Østjylland politi sier ikke noe om hva som skjedde med kjørelæreren etter at han ble pågrepet.