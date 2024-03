Kjepper i hjulene for «Harry Potter»-tog

TØFFE, TØFFE TOGET: Dette damplokomotivet er en kjent turistattraksjon. Her kjører det over den kjente broa Glenfinnan Viaduct i Skottland. Foto: Marc John / IMAGO

Damplokomotivet Jacobite er verdenskjent. Mange kjenner det godt igjen fra filmen «Harry Potter og Mysteriekammeret», og det har til og med blitt brukt som selveste Galtvortekspressen.

Nå har Jacobite-toget, som drives av West Coast Railways (WCR), blitt innstilt for en lengre tid, skriver Sky News.

Undersøker sikkerheten

Togets operatører venter på en sikkerhetsavgjørelse, og toget får kanskje ikke fortsette å kjøre i den tilstanden det er i nå.

I over 30 år har toget kjørt under et unntak som lar det kjøre på hovedlinjene med vogner som har hengslede dører.

Dette er nemlig ikke tillatt til vanlig.

Nå er det opp til Jernbanetilsynet (ORR) om toget får fortsette å kjøre eller ikke, uten at det fornyes.

ORR har tidligere klaget på at sikkerheten til vognenes dører er for dårlig.

WCR har sendt inn søknad om å fornye unntaket som går ut i mars, og har bedt om å få et midlertidig unntak mens de venter på beslutningen til ORR.

«HARRY POTTER»: Damplokomotivet Jacobite er godt kjent fra «Harry Potter»-filmene. Foto: Photoshot

Kan gi flere hundre millioneri tap

WCR hevder at de vil tape store summer på grunn av innstillingen mens de venter på et endelig svar.

Det har blitt solgt flere billetter til turister som ønsker å kjøre med toget fra Fort William til Mallaig, og over den kjente broen Glenfinnan Viaduct i Skottland.

Det vil også koste dem en del å ettermontere sentrallås, og de mener selv at dagens dørsystem er trygt.

– Jacobite-tjenesten nytes av tusenvis av kunder hvert år. Den støtter de lokale økonomiene i Mallaig og Fort William, og bringer rundt 20 millioner pund inn til Storbritannias reiselivssektor, sier kommersiell leder James Shuttleworth i WCR.

Han hevder også at oppholdet vil føre til 50 millioner pund i tapt verdi totalt. Dette tilsvarer nærmere 700 millioner norske kroner.

Ifølge ORR skal WCR har visst i flere år at de måtte ha nye dører for å kunne operere etter mars i år, eller får et nytt unntak.

De mener derfor at WCR ikke burde ha solgt billetter til turister før de visste om unntaket ble godkjent eller ikke.