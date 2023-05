Kirurg fikk assistanse av renholder under operasjon

Etter et ønske fra pasienten, hentet kirurgen inn assistanse til en operasjon. Problemet var bare at kvinnen ikke var kvalifisert til å hjelpe.

SYKEHUSTABBE: Det var ved Mainz universitetssykehus i Tyskland at en renholder bistod under en operasjon. Foto: Andreas Arnold / DPA

En tysk kirurg ba om assistanse fra en renholder ved Mainz universitetssykehus, like ved Frankfurt am Main, under en operasjon.

Nå har kirurgen fått sparken, melder AP og det tyske mediet SWR.

Holdt pasientens ben

Hendelsen skjedde i 2020, da en kirurg skulle gjennomføre en tåamputasjon på en pasient.

Opprinnelig var det to kirurger som skulle gjennomføre operasjonen, men de ble kalt inn til en nødssituasjon. Derfor ble en annen kirurg hentet inn til å gjennomføre operasjonen alene.

Pasienten, som var delvis bedøvet, ble urolig på grunn av at det bare var én person tilstede under operasjonen.

Da spurte kirurgen en kvinne fra renholdspersonalet ved sykehuset om hjelp.

Renholderen holdt pasientens ben og ga kirurgiske instrumenter under tåamputasjonen.

Sykehuset beklager

Sykehuset i Tyskland har nå bekreftet hendelsen. De beklager det som skjedde, og sier at dette aldri skulle ha skjedd.

Ifølge SWR har administrerende direktør ved sykehuset i Mainz, Norbert Pfeiffer, uttalt at kirurgen feilaktig bestemte seg for å gå videre med rutineprosedyren selv om ingen kvalifiserte assistenter var tilgjengelig,

Ifølge sykehuset blir slike operasjoner ofte utført av én person, men Pfeiffer understreker at kirurgen burde fått hjelp av en sykepleier eller andre kvalifiserte kolleger.

Renholderen hadde ingen medisinsk erfaring, og ble avslørt av en sykehusleder som så henne på operasjonssalen. Kirurgen hevder å kjenne godt til renholderen.

Operasjonen har ikke resultert i noen komplikasjoner for pasienten, men kirurgen fikk sparken etter en rettssak.