Kirurg etterlot bilen i trafikk – løp for å rekke operasjon

Nå får kirurgen ros på sosiale medier for å være dedikert til jobben sin.

Gastrokirurg Govind Nandakumar (44) var på vei til jobb i Bengaluru, India, da han havnet i en ordentlig trafikkork.

Det hastet for kirurgen å komme seg til jobb, ettersom han skulle gjennomfør en galleblæreoperasjon.

Da valgte han å ta beina fatt, skriver The times of India.

Løp for pasientens skyld

Nandakumar hadde allerede fått beskjed om at pasienten var klar til operasjon, og han hadde flere operasjoner som ventet senere på dagen.

Det ble mye trafikk langs Chunningham Road på grunn av tidligere regnbyger og store vannmasser, men kirurgen måtte komme seg til Manipal sykehus.

Ettersom trafikken ikke beveget seg, valgte kirurgen å løpe i 45 minutter til sykehuset for å komme frem i tide.

– Jeg ønsket ikke å kaste bort mer tid på å vente på at trafikken skulle løsne opp, siden pasientene mine ikke har lov til å spise før operasjonen er over, forteller kirurgen, som ikke ønsket at pasientene skulle vente lenge.

Han syntes ikke det var ideelt å løpe midt i trafikken i jobbsko, men forteller at han løper mye på fritiden sin.

– Ekte hverdagshelt

Nandakumar har utført kritiske operasjoner i 18 år, og forteller at operasjonen gikk bra.

Kirurgen delte en video på sin Instagram-profil fra hendelsen, der han løper på vei til sykehuset.

Nå får han ros for at han valgte å forlate bilen for å komme frem i tide til operasjonene.

«Respekt sir. Håper flere ser dette og setter pris på at de fleste leger jobber dedikert,» skriver en i kommentarfeltet.

En annen skriver også:

«Jeg tar hatten av for deg! Du er en ekte hverdagshelt. Leste artikkelen, og er så glad for at slike mennesker som deg fortsatt finnes.»

En person skriver at han er stolt over å ha Nandakumar som sin lege, og flere lar seg inspirere:

«En ekte inspirasjon. Ta vare på deg selv!»