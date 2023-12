«Ken-Guru» utsatt for hærverk: – Trist

HENGER MED HODET: Det er ikke gøy for «Ken-Guru» å bli utsatt for hærverk – så nå henger han med hodet. Foto: Sveinulf Frantzen

Lysene har sluknet for julefiguren «Ken-Guru» i Harstad, og flere reagerer på at den har blitt ødelagt.

I fjor ble den uvanlige juledekorasjonen «Ken-Guru» en kjent figur for Harstad, og gikk viralt landet over.

Nå har den lysende kenguruen blitt utsatt for hærverk.

– Han lå med snuten ned i bakken søndag morgen, sier daglig leder ved Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum, til TV 2.



Det var iHarstad som først omtalte saken.

Ødelagt og mørklagt

Hvattum forteller at noen sannsynligvis har hatt en fin kveld på byen, og så hengt på «Ken-Guru».

– Han har blitt dratt over ende. Han var jo sveiset fast, så det har blitt brukt kraft på ham, forteller hun.

Blant annet har føttene løsnet helt, det er brudd i ledningen og partier av «Ken-Guru» er nå mørklagt.

ØDELAGT: Ifølge Linn Karoliussen Hvattum har det blitt brukt kraft på «Ken-Guru» slik at han har blitt ødelagt. Foto: Sveinulf Frantzen

Derfor må de nå tilkalle både elektriker og sveisere slik at de kan reparere ham.

– Det er jo veldig trasig når man prøver å pynte og lyse litt opp i byen i førjulstiden, og så er det noen som ikke klarer å la ting stå i fred og nyte synet, sier Hvattum.

«Ken-Guru» har blitt stripset som en nødløsning, og står oppreist nå, men mandag skal de gå gjennom hva de må gjøre for å reparere den helt.

– Han står ute, men han er selvsagt ikke like fin som han burde være, med de mørklagte partiene.

– Folk er sinte

Det var i november i fjor at Hvattum fikk seg en overraskelse da hun åpnet en bestilling med julelys til mørketidslys-åpningen i Harstad.

Oppi pakken lå det ikke en lysende hest, som hun hadde bestilt, men en lysende kenguru. Hun hadde fått tilsendt feil vare, men bestemte seg for å beholde den likevel.

I ettertid har «Ken-Guru» blitt et kjennemerke for Harstad, og flere strømmet til byen for å ta en selfie med kenguruen.

Hvattum forteller at flere i Harstad har reagert på hærverket mot «Ken-Guru».

LYSER IKKE: Deler av hodet og halen til «Ken-Guru» lyser ikke lenger. Foto: Sveinulf Frantzen

– Det er litt sinne ute og går nå. Det er mange som har tatt «Ken-Guru» til brystet. Folk er sinte, rett og slett, sier hun til TV 2.

Daglig leder ved Harstad sentrum AS forteller at de kommer til å politianmelde hendelsen, ettersom det er hærverk som har blitt utført.

Nå håper hun at den snart er oppe og står på egne bein igjen snart.

– Vi håper at vi får reparert ham fort, og at folk kan la han stå i ro –og at de som vet noe kommer frem. Vi klarer oss ganske lenge med en god unnskyldning, sier Hvattum.