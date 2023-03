«Ken-Guru» ble rikskjendis – nå tar Harstad det ett skritt lenger

Fikk du ikke besøkt Harstad for å se den lysende kenguruen i vinter? Frykt ikke – nå kan alle få en bit av «Ken-Guru».

LYSENDE KENGURU: Den lysende kenguruen «Ken-Guru» ble kjapt en snakkis etter at daglig leder ved Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum, fikk feil leveranse i posten. Foto: Privat / Eirik Hågensen

I november fikk daglig leder ved Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum, seg en overraskelse da hun åpnet en bestilling med julelys til mørketidslys-åpningen.

Ved en feiltakelse hadde hun blitt tilsendt en lysende kenguru, i stedet for julehesten hun egentlig hadde bestilt. Men «Ken-Guru» ble kjapt en stor snakkis.

Nå kan alle som vil, få en bit av den populære kenguruen.

«Ken-Guru»-merch

Harstad sentrum har nemlig bestemt seg for å selge både hettegensere, luer, drikkeflasker, matbokser og handlenett med Harstads kenguru-maskot på.

– Jeg fikk besøk på kontoret av en entusiastisk og kreativ harstadværing som mente at dette måtte vi gjøre noe med. Som sagt, så gjort, sier Hvattum til TV 2.

De har allerede fått noen henvendelser til pop-up-butikken sin.

– Selv om han forlot sentrum for et par måneder siden, så er han jo fortsatt en snakkis, forteller hun.

Det var iHarstad som omtalte saken først.

Kommer tilbake igjen

«Ken-Guru» var en del av bybildet i Harstad gjennom vinteren, og flere kom blant annet for å ta bilder sammen med den.

Det var delte meninger om kenguruens plassering midt i sentrum, men de fleste satte pris på det lysende dyret – som kjapt ble en slags maskot for Harstad.

MERCH: Hvattum viser frem de ulike «Ken-Guru»-produktene de nå har begynt å selge. Foto: Privat

Også utenlandske medier plukket opp hysteriet rundt den lysende kenguruen, og den ble blant annet omtalt i en tysk avis og på det verdenskjente nettsamfunnet Reddit.

Hvattum forteller at kenguruen for tiden står på et lager, ettersom den var ment som en del av mørketidslysene deres.

Likevel vil folk få et gledelig gjensyn med «Ken-Guru» allerede før neste vinter slår til:

– Han er blitt så populær at han skal blant annet gjøre en gjesteopptreden på Stafett for livet første helgen i september. Der har han fått sitt eget lag, forklarer hun.

Hvattum mimrer tilbake til da hun åpnet esken med kenguruen i. Hun hadde aldri trodd at det skulle ta av:

– Det var en feillevering som endte godt. Men at det skulle bli så populært, hadde jeg ikke sett for meg, sier hun til TV 2.