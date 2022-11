Keegan (7) reddet familien fra husbrann

DIPLOM: Keegan Sinclair fikk et diplom og gave av det lokale brannvesenet for å ha varslet familien sin. Foto: White County Public Safety

Tidligere i november våknet sju år gamle Keegan Sinclair i hjemmet sitt i delstaten Georgia i USA og merket at det var noe som ikke stemte.

Nattlyset og viften på rommet hans fungerte ikke, og han gikk inn på rommet til foreldrene for å gi beskjed.

Moren, Savanna Sinclair, sa til WSB TV at hun bare trodde strømmen hadde gått, og ba sønnen legge seg igjen.

En kort stund senere kom sønnen inn igjen på rommet – denne gangen med en viktig beskjed.

Brant ved guttens soverom

– Han kom tilbake og sa: «Mamma, pappa, Jeg lukter røyk. Dere må våkne opp,» forteller moren til kanalen.

Guttens far, Kevin Sinclair, løp ut med en gang for å finne kilden til brannen.

– Soverommet hans var rett på den andre siden av veggen fra brannen, forteller han.

BRANNVESENET: Keegan Sinclair fikk en omvisning på brannbilen til brannvesenet i Georgia, USA. Foto: White County Public Safety

Kevin hentet et brannslukningsapparat, og da han kom tilbake skal brannen ha tatt seg kraftig opp. Brannvesenet ble så kontaktet.

Faren er takknemlig for at Keegan var kjapp med å gi beskjed, slik at hele familien kunne komme seg ut i sikkerhet: mor, far, Keegan og lillebror på bare sju måneder.

Hylles som en helt

White County Public Safety har delt et innlegg om hendelsen på sin Facebook-profil hvor de hyller 7-åringen for å ha handlet raskt.

Nylig valgte de å hedre Keegan sammen med det lokale brannvesenet, White County Fire Service, med en verdig seremoni.

Under seremonien fikk han et diplom for innsatsen sin, en gave og en omvisning i brannbilen.

FIKK SKRYT: Til høyre står David Murphy, direktør i White County Office of Public Safety, som kaller Keegan for en helt. Fra venstre står Divisjonssjef Michael LeFevre og Keegan Sinclair i midten. Foto: White County Public Safety

– Vi er takknemlige for denne unge mannen og han raske handlinger som til slutt reddet familien - og hjemmet, sier David Murphy, direktør i White County Office of Public Safety.

Murphy og brannmennene kaller Keegan en helt, og sier at husbrannen kunne endt i en tragedie dersom han ikke hadde varslet familien.

I innlegget skriver de også at brannen i Sinclair-hjemmet ble forårsaket av et elektrisk problem.