Katten Nanny McPhee er født med to neser

Cats Protection Warrington Adoption Centre fikk nylig inn en ny katt til adopsjonssenteret sitt i England.

Da merket de at det var noe helt spesielt med nesen til den fire år gamle katten.

– Først antok vi at hun bare hadde en merkelig nese, sier mediekontakt for Cats Protection, Kelly Smith til TV 2.

Først da veterinæren tok en nærmere titt, skjønte de hva det var.

Saken er tidligere omtalt av flere medier, blant annet The Independent.

Sjeldent

Det viste seg at katten ikke bare hadde en stor og rar nese, slik de først trodde. Den hjemløse katten hadde nemlig to neser.

De to nesene ble først oppdaget da katten, som altså går under navnet Nanny McPhee, var inne til en rutinemessig helsesjekk hos veterinæren, etter at hun ble hentet inn.

Nesen hennes viser seg å være svært sjelden:

TO NESER: Etter en helsesjekk fortalte veterinæren at Nanny McPhee har to neser. Foto: Cats Protection

– Veterinæren sa at de bare hadde sett ett tilfelle av det før, mens Cats Protection-veterinærteamet aldri hadde sett det før, forteller Smith.

Katten har fått navnet sitt, Nanny McPhee, etter en filmkarakter med samme navn, som også har en karakteristisk formet nese.

Stor interesse

Feltveterinær ved Cats Protection, Fiona Brockbank, forteller at misdannelser som leppe- og ganespalte er mer vanlig hos katter, men misdannelser rundt nesen er ikke vanlig.

– Dette er en sjeldenhet, og heldigvis gir det henne ingen problemer i det hele tatt, sier Brockbank i en pressemelding.

NYTT HJEM: De siste dagene har Nanny McPhee lett etter et nytt hjem, hvor hun kan være familiens midtpunkt. Foto: Cats Protection

De siste dagene har Nanny McPhee sett etter et nytt hjem. Hennes tidligere eiere kunne ikke ta vare på den fire år gamle katten grunnet dårlig helse og økonomi.

Adopsjonssenteret håpet derfor på at oppmerksomheten rundt nesen hennes kunne føre til at hun ble adoptert til en kjærlig familie.

Fredag forteller Cats Protection til TV 2 at de har en gladnyhet.

På grunn av all oppmerksomheten har Nanny McPhee allerede blitt reservert for adopsjon, og hun kan dra til sitt nye hjem veldig snart.