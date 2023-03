Katten Dixie (14) hadde vært borte i 12 år – så ringte telefonen

Ida Marie Ringerud fra Gjøvik skjønte ingenting da hun fikk en telefon fra dyreklinikken AniCura på Grünerløkka.

– Tirsdag fikk jeg plutselig en telefon med beskjed om at de hadde katten min. Jeg sa «Nei, det har dere ikke.» Katten min sov jo her hjemme, sier Ringerud til TV 2.

Så skjønte hun at de mente katten hennes Dixie – som forsvant for 12 år siden.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Helt overveldende

Dixie forsvant fra hjemmet hennes for 12 år siden, og etter flere år med leting hadde Ringerud gitt opp håpet om at katten var i live.

Hun ble derfor veldig overrasket da hun skjønte at Dixie hadde blitt funnet.

– Jeg synes det var utrolig. Jeg kastet meg i bilen og kjørte til Oslo for å hente den.

Da Ringerud fikk hentet den gamle katten sin, var hun ikke i tvil om at det var Dixie:

– Jeg skjønte at dette var den gamle katten min. Da kom det noen tårer gitt, sier hun og fortsetter:

– Det var utrolig. En følelse som det er vanskelig å finne ord til å beskrive. Helt overveldende.

Ringerud, som jobber som lege og artist, spilte nylig på Chat Noir i Oslo med forestillingen «Urbane totninger».

– «Chat noir» betyr jo svart katt. Så jeg får hjem min egen chat noir. Det synes jeg var litt poetisk, og et nydelig sammentreff.

GLEDELIG GJENSYN: Ida Marie Ringerud er veldig glad for å ha blitt gjenforent med sin gamle katt, Dixie. Foto: Privat

ID-chip førte dem sammen

Da katten kom hjem var den tynn, men i god form. Ringerud forteller at halen var rett opp, og hun hadde en ungdommelig energi. Det første døgnet gikk til å spise og drikke, og nå skal hun til veterinæren for en sjekk og sette nye vaksiner.

Dixie skal ha blitt observert på Grünerløkka i Oslo noen dager før den ble levert til dyreklinikken. Katten virket skjør og var veldig kontaktsøkende

Ifølge daglig leder og veterinær ved Anicura Grünerløkka, Nina K. Morkemo, ble Dixie levert i resepsjonen av noen som trodde den var hjemløs.

– At katten har vært borte i 12 år er helt utrolig. Jeg vil si det er svært sjeldent at vi opplever at eiere blir gjenforent med sine kjære etter så lang tid, forteller Morkemo til TV 2 og legger til:

– Hvordan Dixie har klart seg i alle disse årene er et lite mysterium. Mulig hun har reist fra sted til sted for mat og husly.

De er glade for at Dixie har kommet tilbake til eieren sin, og påpeker at det var en viktig detalj som var årsaken til at de kunne føre dem sammen igjen.

Katten var nemlig ID-merket.

– Det viser hvor viktig det er å ID-merke dyrene sine. På den måten kan vi enkelt finne igjen eiere og få slike solskinnshistorier som denne, understreker Morkemo.

12 ÅR SIDEN: Dette bildet av Dixie er tatt for 12 år siden, før hun forsvant. Foto: Privat

Katteeier Ringerud oppfordrer også alle som har kjæledyr til å ID-merke dem:

– Det finnes ingen unnskyldning i 2023 for å ikke chippe dyret sitt. Spesielt katter. De må få være ute for å være lykkelige dyr. Da må man ha chip og sterilisering, sier Ringerud og legger til:

– Dette er grunnen til at jeg fikk henne tilbake etter 12 år.

– Ikke vanlig

Ringerud undrer seg over hvor Dixie, som nå er 14 år, har vært alle disse årene. Hun tror noen har gitt den hus og ly, eller at katten har tatt toget til Oslo.

Ettersom Ringerud har fått både ny katt og hund siden Dixie forsvant, har hun funnet et nytt hjem til den gamle katten.

– Jeg kjørte til en gård på Vestre Toten. De hadde hjerterom og husrom for en gammel dame, sier hun og refererer til Dixie.

Katteeieren kjenner de som bor på gården godt, og håper Dixie vil trives med å bo der.

– Hvis ikke, tar jeg henne selvsagt med hjem igjen, forteller Ida Marie Ringerud.

UVANLIG: Professor emeritus Bjarne Braastad er ekspert på dyrs atferd. Han forteller at historien om katten Dixie ikke er vanlig. Foto: Audun Braastad

Bjarne Braastad er professor emeritus i etologi og kan mye om husdyr. Han har hørt mange utrolige kattehistorier, men ikke en slik som denne:

– Det er ikke vanlig i det hele tatt. Katter kan være lenge borte og kommer tilbake etter noen år, det skjer en sjelden gang, men 12 år har jeg ikke hørt før, sier han til TV 2.

Braastad forteller at det som regel er hannkatter i alderen to til tre år som drar hjemmefra eller er borte over lengre perioder:

– Det betyr ikke at den har et dårlig forhold til eierne, men det kan være at de ikke føler seg velkomne av nabokatter, forklarer han og legger til at de ikke blir voksne før de er to år.