Katteeiere frykter mystisk «katte-barberer»

BARBERT: Da denne katten kom hjem, var store deler av pelsen borte. Foto: Animals Lost and Found in Kent

Den siste tidene har flere katter i England blitt utsatt for et unormalt «angrep».

Over 80 katter har nemlig kommet hjem til eierne sine halvveis barbert – uten at noen vet hvorfor.

Det melder flere medier som The Telegraph og The Washington Post.

Kartlegger hendelsene

Helt siden desember har det blitt rapportert om katter som har blitt barbert på ulike steder på kroppen – blant annet på hodet, magen, ryggen og potene.

De fleste av dem som er utsatt holder til i Kent, som ligger sørøst for London.

Bare de siste ukene har det blitt rapportert om ytterligere 30 tilfeller, ifølge The Telegraph.

MANGLER PELS: Flere katteeiere har opplevd at kattene deres mangler flekker med pels. Nå frykter de at flere personer står bak ugjerningene mot katter. Foto: Animals Lost and Found in Kent

Organisasjonen Animals Lost and Found in Kent forteller at de har rapportert om hendelsene til politiet og Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

– Jeg så en post på Facebook om en katt som hadde blitt barbert. I kommentarene var det flere andre som også fortalte om slike hendelser, forteller Natasha McPhee, direktør for Animals Lost and Found in Kent, til TV 2.

Organisasjonen ba flere katteeiere om å dele sine opplevelser, og har nå kartlagt hvor angrepene har funnet sted.

KARTLEEGGING: Animals Lost and Found in Kent har kartlagt hvor de ulike katteangrepene har funnet sted. Foto: Google maps / Animals Lost and Found in Kent

– Jeg blir kvalm

Flere katteeiere har nå begynt å låse kattene sine inne hjemme, for å unngå kjeltringen som blir omtalt som «Phantom Cat Shaver» i media.

Flere uttrykker bekymring for hva som vil være neste steg for katte-barbereren, og noen har merket atferdsendringer hos dyrene sine etter hendelsen.

«Da katten min kom tilbake, manglet den en klo og var barbert. Han ville ikke la noen røre ham på flere dager da han kom hjem,» skriver en på Facebook.

«PHANTOM CAT SHAVER»: Denne katten har blitt barbert på magen av det utenlandske medier omtaler som «Phantom Cat Shaver». Foto: Animals Lost and Found in Kent

McPhee tror det kan være snakk om flere gjerningsmenn som står bak «katte-angrepene», og liker dårlig det som skjer.

– Jeg blir kvalm over oppførselen, opprørt over at disse dyrene blir traumatisert på denne måten og sint på en eller flere som utsetter disse dyrene for dette, sier direktøren og fortsetter:

– Jeg er bekymret for at ting som dette kan eskalere til noe enda mer uhyggelig.

Politiet i Kent skriver i en e-post til The Washington Post at de oppfordrer katteeiere til å melde i fra dersom deres dyr har blitt utsatt for «katte-barbereren» eller andre grusomheter.