Katolsk prest havnet i trøbbel etter artistens musikkvideo

Etter at musikkvideoen ble publisert, hadde kirken en messe for å gjenopprette byggets hellighet og reparere skaden etter innspillingen.

En prest ved kirken Our Lady of Mount Carmel-Annuciation i Brooklyn i USA havnet nylig i trøbbel.

Presten sa ja til at artist Sabrina Carpenter kunne filme en musikkvideo i kirken deres, men avgjørelsen falt ikke i god jord hos bispedømmet.

Det skriver The Independent.

Fratatt sine plikter

I musikkvideoen til den 24 år gamle Sabrina Carpenters låt «Feather», krangler flere menn om artisten og dreper hverandre til slutt.

Deler av musikkvideoen er spilt inn i den romersk-katolske kirken, hvor artisten danser foran flere pastellfargede kister i en kort, svart kjole.

På kistene står det også «R.I.P. Bitch», som vil si «hvil i fred, tispe».

Kort tid etter at videoen ble publisert mottok pastoren flere klager for at han hadde sagt ja til innspillingen. Han ble også fratatt sine administrative plikter for brudd på kirkens retningslinjer.

I en uttalelse har bispedømmet sagt at de var «forferdet over det som ble filmet», og det ble gjennomført en oppreisningsmesse for å gjenopprette kirkens hellighet og reparere skaden.

Beklaget seg

Tidligere i november skrev presten et beklagelsesbrev hvor han unnskylder seg for det han har gjort. Dette ble senere publisert på kirkens Facebook-profil.

I brevet forteller han at han godkjente filmingen i håp om å «styrke båndene mellom de unge kreative kunstnerne som utgjør en stor del av fellesskapet».

Han skriver også at resultatet av musikkvideoen ikke ble slik han forventet.

Blant annet var han ikke klar over at det skulle være falske kister og begravelsesgjenstander i kirken, han trodde det meste skulle filmes utenfor kirken.

Kirken mottok 5000 dollar som takk for lånet av kirken, disse pengene vil nå bli donert til et godt formål.

I et nytt intervju med Variety sa artisten Sabrina Carpenters at de fikk godkjenning på forhånd til å filme musikkvideoen.