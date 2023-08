Kastet engangsgrill – måtte betale 1,3 millioner

Da tobarnsfaren Paul O'Brien kastet engangsgrillen i søppelcontaineren utenfor huset sitt, våknet han opp til en svidd lukt og panisk banking på døra.



Nå kommer han med en klar advarsel til andre.

Måtte betale store summer

Da O'Brien kastet engangsgrillen i 2021, var det ikke slik at den akkurat hadde blitt slukket.

Det hadde nemlig gått ti timer siden den hadde blitt brukt.

Så la han seg, og det tok ikke mange timer før han ble vekket av skriking og banking på døra. 47-åringen innså først ikke at noe var galt – helt til han så at hele huset hadde blitt oransje på grunn av flammene.

NEDBRENT: Huset til Paul O'Brien tok fyr etter at engangsgrillen fortsatt var aktiv. Foto: Lancashire Fire and Rescue Service

Ikke bare det, men øynene hans gikk raskt til soverommene til de to barna sine. De to rommene hadde flammene allerede tatt.

Likevel kom han seg raskt ut av huset sammen med kjæresten og deres to sønner, som ikke befant seg i rommene sine, før flammene slukte hele hjemmet og nesten alle deres personlige eiendeler.

Det som hadde hendt, var at det fortsatt lå glødende kull igjen i engangsgrillen. Dette startet en brann i søppelcontaineren, som senere spredde seg til huset hans.



ØDELAGT: Slik så huset til Paul O'Brien ut etter brannen. Foto: Lancashire Fire and Rescue Service

– Grillen var kald da jeg kastet den, jeg trodde at jeg visste hvor lenge kullene kunne ulme. Jeg tok feil, fortalte han til BBC.

Kommer med klar advarsel

– Du tror du vet hvordan du slukker en engangsgrill, og at du gjør det riktige. Det var kun ett lite kull der som ikke var slukket. Den lille grillen som kostet to pund endte opp med å koste oss 100.000 pund i skader.

Dette tilsvarer rundt 1,3 millioner norske kroner, som han måtte betale for skadene på huset.

Etter at hendelsen skjedde i 2021, har tobarnsfaren tatt et nytt grep for å gi tilbake til samfunnet. Nå har han flyttet tilbake inn i huset etter to år, og blitt brannmann i Lancashire Fire and Rescue Service.

BRANNMANN: Paul O'Brien ble brannmann etter hendelsen. Foto: Lancashire Fire and Rescue Service

O'Brien er en trent brannmann, og advarer nå andre om hvor farlige disse grillene kan være.

– Det føles ut som at jeg gir noe tilbake (til samfunnet, journ.anm.) etter hva som skjedde.

47-åringen forteller at han og familien flyttet til et midlertidig hus i to år, mens han jobbet sammen med et forsikringsselskap for å reparere skadene.

Han hadde tidligere hatt ønsker om å bli brannmann – men at brannen i huset ble den utløsende grunnen:

– Du innser ikke hvor farlige disse engangsgrillene er. Jeg sier det til alle: «Dynk dem i vann, dynk dem litt til og så dynk dem enda mer!»