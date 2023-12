Julius har bursdag – dette får han i gave

«Her kommer Julius som alle vil se. Han svinger seg i toppen av et tre.»

De fleste kjenner til sjimpansen Julius og sangen om ham. Og det er ikke så rart at han svinger seg i toppen av et tre akkurat i dag:

Hele Norges TV-sjarmør har nemlig bursdag.

Gaver og feiring

Den godt kjente sjimpansen, Julius, fyller hele 44 år andre juledag, og det skal selvsagt feires stort i Dyreparken.

– Tradisjonen tro vil vi markere Julius sin bursdag. Julius og de andre sjimpansene vil få gaver, god mat og et juletre pyntet med frukt, forteller biolog Helene Axelsen fra Dyreparken til TV 2.

Julius elsker oppmerksomhet, og er derfor spesielt glad i bursdager og gaver.

– I år blir det mest spiselige gaver, som er hans favoritt. Vi pakker blant annet inn frukt og nøtter, sier Axelsen.

GAVER: Den beste gaven Julius vet om, er en spiselig gave. I år får han frukt og nøtter i gavene sine til 44-årsdagen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Selv om bursdagsbarnet Julius kan finne på rampestreker, er det bare varme ord som kommer fra biologen når hun skal beskrive hele Norges kjæledegge.

– Julius er en veldig snill sjimpanse. Han er i dag leder i sjimpanseflokken i Dyreparken.

TV-kjendis

Sjimpansen Julius ble født i Dyreparken andre juledag i 1979. Han fikk først navnet Juliane, ettersom det var jul og de trodde det var en jente.

Da de merket at de hadde sett feil, ble navnet hans endret til Julius.

Dyreparken skriver på sin hjemmeside at Julius var den andre sjimpansen som ble født i Dyreparken i Kristiansand.

Men starten på livet ble ikke helt slik Julius og dyrepasserne hadde sett for seg:

– Etter fødselen ble Julius avvist av moren Sanne, og vokste derfor opp blant mennesker, forteller biolog Axelsen og fortsetter:

– Julius lærte da en del menneskelige fakter og væremåter. Han er blant annet flink til å male.

BODDE HOS MENNESKER: Julius måtte bo hos mennesker da han ble avvist av moren sin og skadet. Her feirer Julius 5-årsdagen sin i 1984 med brus og kake. Foto: Henrik Laurvik

Sjimpansen byttet på å bo hos doktor William Glad og dyreekspert og tidligere direktør for Dyreparken, Edvard Moseid, og deres familier.

Etter hvert ble Julius TV-kjendis, og mange fulgte den lille sjimpansen i bleie og stripete truse på barne-TV.

I dag kan alle dyreelskere treffe på Julius i Dyreparken. Han har tre barn, og ifølge Axelsen kan Julius selv velge og vrake kjærester mellom sjimpansehunnene ettersom han er leder i sjimpanseflokken.

Falske rykter

Dyreparken får stadig spørsmål om Julius fortsatt lever. Til og med så tidlig som på 1990-tallet gikk det rykter om at Julius var død, og at det var blitt satt inn en erstatter.

– Disse ryktene oppsto da en russeavis skrev at Julius var død, forklarer Axelsen.

Men Julius er ikke død, og lever fortsatt i beste velgående i dyrehagen. Selv om 44 år høres mye ut, er det faktisk ikke så unikt likevel.

– Vi er selvfølgelig glad for at Julius fortsatt lever og 44 år er ikke noen unormal alder for en sjimpanse, sier biologen og forklarer:

– Sjimpanser som lever i dyreparker, kan bli over 60 år. Normal levealder i naturen er 40-50 år.

Et kjennetegn man kan gå etter for å vite sikkert hvem som er Julius, er ifølge Dyreparkens hjemmesider at Julius har en halv pekefinger på sin venstre hånd.

Axelsen sier det er uvisst hvem av sjimpansene som bet av ham fingeren, men det skjedde da Julius var liten.