Juice tar av på TikTok: – Drikk en kopp, og du er «ute»

«Hvorfor visste jeg ikke om dette tidligere?» spør flere på TikTok etter at surkirsebær-juicen, eller tart cherry juice som den heter på engelsk, gikk viralt.

Hashtaggen #tartcherryjuice har over 35 millioner visninger på TikTok, og brukerne hevder at drikken fungerer som et naturlig hjelpemiddel for søvn.

Kan man virkelig bytte ut sovemedisin med surkirsebær-juice for å sove bedre på natten?

Kan bedre søvnen

– Det er fornuftig å si at surkirsebær-juice vil forbedre ens søvn, basert på det faktum at den har tryptofan i seg, sier søvnekspert Kelly Murray til Today som omtaler saken.

Tryptofan er en aminosyre som kan omdannes til blant annet serotonin, et viktig signalstoff, og melatonin, som hjelper med søvnregulering, ifølge Store norske leksikon.

Ifølge Today skal surkirsebær hjelpe deg med å sovne raskere, og holde deg i søvn lenger.

Søvnekspert Ståle Pallesen, som også er professor ved Universitetet i Bergen, bekrefter til TV 2 at surkirsebær-juice kan ha en positiv effekt på søvn.

– Ja, det stemmer i den forstand at noen studier med randomisert klinisk design har vist at surkirsebær-juice kan bedre søvnen, sier Pallesen.

Søvneksperten trekker frem at surkirsebær-juice inneholder trypotofan, som er en faktor som fremmer søvn, men understreker at det bare er snakk om små mengder.

SØVNEKSPERT: Ståle Pallesen, søvnekspert og professor ved Universitetet i Bergen, bekrefter at surkirsebær kan ha en effekt, men anbefaler helst andre metoder dersom man sliter med insomni. Foto: Privat

– Noen mener at en bedre kandidat for å forklare eventuelle positive effekter på søvnen er procyanidiner. Dette er stoffer som fungerer som antioksidanter.

Procyanidiner er en klasse stoffer som finnes i en rekke planter og frukter (som epler, kanel, solbær, tranebær, grønn te). De fungerer som antioksydanter – stoffer som kan hindre at fri radikale, veldig reaktive molekyler, skader celler og arvestoffet.

Andre metoder gir bedre effekt

Ifølge Today ble det gjort en studie i 2018 med åtte deltakere over 50 år som slet med kronisk søvnløshet.

I studien kom det frem at de som drakk en kopp surkirsebær-juice om morgenen, og en kopp en time før sengetid i to uker, økte søvntiden sin med 84 minutter.

Pallesen forteller at selv om surkirsebær kan være positivt for søvnen, er det likevel ikke vist at det funker på alle søvnmål.

– Noen konkluderer med at selv om surkirsebær-juice kan ha en positiv effekt, er det andre behandlingsformer, som kognitiv atferdsterapi mot insomni, som er bedre dokumentert – og som gir sterkere eller bedre effekt, forklarer søvneksperten.

SØVN: Surkirsebær-juice er bra for blant annet immunforsvaret, musklene, huden og kan gi bedre søvnkvalitet. Foto: Bjorn R Brevik / TV 2

Pallesen oppfordrer til å oppsøke andre metoder enn surkirsebær-juicen dersom man virkelig sliter betydelig med søvnvansker:

– Da ville jeg startet med å få vanskene utredet ordentlig. Behandling av søvnproblemer bør først og fremst rette seg mot det underliggende problemet, som er ulikt fra søvnsykdom til søvnsykdom.

Insomni er den vanligste søvnsykdommen, og ifølge Folkehelseinstituttet preges insomni av problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning og nedsatt dagtidsfunksjon.

Søvnekspert Rebecca Robbins, ved Harvard Medical School's Division of Sleep Medisine, tipser også til Today om å unngå skjermer før leggetid.

I tillegg bør man ikke spise de siste 90 minuttene før man skal sove, og mindfulness-rutiner, eller avslapning før leggetid, kan bedre søvnen.