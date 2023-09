Jobbannonse vekker oppsikt: – Drømmejobben

En jobbannonse litt utenom det vanlige har fått oppmerksomhet i sosiale medier i det siste.

Flere av oss kan nok sitte i timevis og se på krimserier av egen vilje, men nå kan man nemlig få betalt for det, ifølge Fox.

Godt betalt

Strømmetjenesten MagellanTV søker etter personer som er villig til å se på «true crime»-serier i hele 24 timer i strekk.

På toppen av det hele kan du få 2400 dollar for jobben. Det tilsvarer over 25.000 norske kroner.

MagellanTV skriver på sin hjemmeside at kriteriene for å få jobben er at du må leve for krimserier, som er basert på sanne historier.

I tillegg må du også håndtere de skumleste seriemorderne og ikke la deg skremme så lett.

Personen som stikker av med jobben, må også dele sine opplevelser fra de ulike krimseriene på sosiale medier som en del av jobben.

Drømmejobb

Flere selvutnevnte «true crime»-elskere på sosiale medier omtaler stillingen som en drømmejobb.

«Du blir betalt for å være våken hele natta, noe jeg allerede gjør, og se true crime – enda en ting jeg allerede gjør,» skriver en på X, tidligere Twitter.



«Jeg er den rette jenta for dere», skriver en annen.



Flere forteller at de har sett på krimserier som er basert på virkeligheten siden de var små, og har derfor søkt på stillingen allerede.

Noen lar seg også fascinere av hvilke tanker som ligger bak de grusomme handlingene som blir omtalt i true crime.

«Jeg har alltid elsket true crime, psykologi og å prøve å forstå hvorfor folk gjør som de gjør», skriver en som har søkt på stillingen.