Jessica kjøpte vase for 40 kroner – så kom sjokket

Jessica Vincent (43) besøkte en bruktbutikk i Virginia i USA da hun la merke til en fargerik vase hun likte godt.

– Jeg kjøpte den og tenkte at den ville se fin ut i huset mitt et sted, forteller Vincent til AP News.

Amerikaneren betalte 40 kroner til bruktbutikken Goodwill, og tok med seg det hun trodde var en helt vanlig vase.

Først da hun sjekket opp historien rundt vasen, forsto hun at den var verdt mye mer enn det hun hadde betalt for den.

Veldig sjelden

Vincent hadde sett malt glass før, men fargene på denne vasen virket annerledes.

På undersiden av vasen sto det «Murano» og «Italia». Det fikk Vincent til å sjekke opp litt mer om vasens opprinnelse.

«Murano» refererte til en øy i Venezia med samme navn, som er kjent for sine glassverk som stammer langt tilbake i tid. Både lysekroner og speilrammer fra stedet har prydet palasser til Europas aristokrati.



Da hun delte et bilde av vasen på Facebook, fikk hun vite at vasen var laget av det anerkjente glassdesigneren Carlo Scarpa – og var veldig sjelden.

Vincent satt på en vase som de fleste samlere gjerne ville ha, men som folk flest ikke hadde råd til. Selv hadde hun bare brukt 40 kroner.

Vasen viste seg å være verdt så mye mer enn det.

SJELDEN: Vasen som Jessica Vincent kjøpte, viste seg å være veldig sjelden og verdt mye. Foto: AP / NTB

Millionbeløp

Richard Wright, som er president for Wright Auction House i Chicago, dro for å se på den spesielle vasen til Vincent.

Han lot seg imponere over at vasen var i veldig god stand, og kunne bekrefte at det var et Scarpa design.

– Det var utrolig at eksperter, som håndterer svært viktige gjenstander i glass, var så begeistret for min lille bruktbutikk-vase, forteller Vincent.

Wright sier til AP at Scarpa og en blåsemester lagde vasen sammen ved å tilsette farget glass som danner de fargede stripene.

Ettersom de var krevende å lage, ble det ikke laget mange av dem. Wright Auction House kjenner bare til én annen, som er i en privat samling.

43-åringen bestemte seg for å selge vasen på auksjon, og den 13. desember ble den solgt for rett over én million kroner.

En toppsamler fra Europa, som ønsker å være anonym, kjøpte vasen til kvinnen.

Bruktbutikken Goodwill vet ikke hvor vasen kom fra, men tror den har havnet hos dem etter at noen ryddet opp i kjelleren til et familiemedlem.

Wright Auction House vil få rundt 240.000 kroner for at de holdt auksjonen, mens Vincent beholder resten av pengene på rundt 850.000 kroner.

43-åringen har allerede klart at hun skal bruke noen av pengene til nytt varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk i stallen der hun har hestene sine.