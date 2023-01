Jente sendte DNA-bevis av julenissen til politiet

OREO OG GULROT: En amerikansk jente sendte en oreokjeks og to gulrøtter til politiet i Cumberland for å få den DNA-testet. Foto: Cumberland Police Department

En liten jente leverte tidligere denne måneden inn en halvspist kjeks og noen gulrøtter til politiet i Rhode Island, USA.

Maten hadde hun lagt ut i desember, og hun undret seg over om det faktisk var julenissen og hans reinsdyr som hadde tatt en bit.

Finnes virkelig julenissen? Jenta måtte ha et svar, og ba politiet om å DNA-teste kjeksen for å finne det ut.

Nylig slapp Rode Island Department of Health resultatet fra DNA-testen på sin Twitter-profil.

Mottok bevis i plastposer

Ifølge den lokale TV-kanalen WPRI-TV skrev jenta et brev til Cumberland-politiet, hvor hun ba om hjelp.

«Jeg tok en prøve av en kjeks og gulrøtter som jeg la til julenissen og reinsdyrene på julaften, og lurte på om dere kunne ta en DNA-prøve for å se om nissen er ekte?», skrev jenta i brevet.

Hun tenkte at ettersom nissen hadde spist av kjeksen hun hadde lagt frem i desember, så kunne han ha etterlatt sitt DNA.

Da politiet mottok brevet videresendte de «beviset», som var lagt i to plastposer, til Rhode Island Department of Health for analyse.

Politisjef i Cumberland, Matthew Benson, bekreftet til WPRI-TV tidligere i januar at de hadde snakket med jenta om saken.

MOTTOK BREV: Politiet i Cumberland mottok dette brevet fra den lille jenta. Foto: Cumberland Police Department

Delte resultatene

Nå er DNA-resultatene fra kjeksen og gulrøttene klare.

Rhode Island Department of Health skriver på Twitter at de ikke var i stand til å «definitivt bekrefte eller avkrefte tilstedeværelse av julenissen» i jentas hjem.

BLE SENDT TIL LABORATORIUM: Politiet videresendte kjeksen og gulrøttene til Rhode Island Department of Health for å få dem DNA-testet. Foto: Cumberland Police Department

De fant ikke noen fullstendige treff i sitt DNA-system, men kunne likevel fortelle at det var en delvis overensstemmelse til en tidligere sak fra 1947, nærmere bestemt rundt 34th Street i New York.

Ifølge AP refererer Rhode Island Department of Health til julefilmen «Miracle on 34th Street», hvor et barn møter julenissen.

For å finne ut av julemysteriet forteller Rhode Island Department of Health at de trenger flere DNA-prøver fra julenisse-møter for å få et endelig treff.

De hadde også en god nyhet å komme med, som kan tyde på at julenissen og reinsdyrene har besøkt den lille jenta:

– Laboratoriet var i stand til å endre metodene deres for å teste gulrøttene i denne viktige saken. Merkelig nok fant de tillstedeværelses-DNA som samsvarte tett med Rangifer tarandus, mer kjent som reinsdyr, skriver de på Twitter.

Ber jenta søke jobb

I sitt svar til den lille detektiven kommer politiet også med en oppfordring.

SENDT I POSER: Den lille jenta hadde ifølge politiet gjort et grundig arbeid, og lagt bevisene i plastposer. Foto: Cumberland Police Department

– Vi er alle enige om at noe magisk kan være inne i bildet, så vi oppfordrer deg til å forbli nysgjerrig, og vi ser frem til å se din søknad hos laboratoriet en dag i fremtiden, så du kanskje kan hjelpe oss å løse denne og andre saker.

I sosiale medier smelter korrespondansen mellom den lille jenta og politiet manges hjerter.

– Jeg elsker hver bit av denne historien. Etter å ha lest all negativitet i media den siste tiden, kom denne lille artikkelen og gjorde uka mi, skriver en Twitter-bruker.

– Dette er virkelig det absolutt beste. Tusen takk for at dere sprer magien, skriver en annen.