Jente (4) påkjørt av hund i golfbil

«SJÅFØREN»: Det var hunden til brannvesenet i Westland, Bella, som satte fart på golfbilen. Foto: Westland Fire and Rescue

Flere brannkonstabler kastet seg etter golfbilen, men klarte ikke stoppe den før det var for sent.

Under et «Blues, Brews & BBQ»-arrangement i Michigan gikk det riktig så galt da brannvesenets hund, Bella, oppholdt seg i en golfbil på området.

Det melder CNN.

Trykket ned gasspedalen

Mens de fleste koste seg på festivalområdet fredag, slappet også brannhunden Bella av i en golfbil som ble brukt til arrangementet.

Bella er en såkalt «arson dog», som vil si at hunden er trent opp til å lukte frem spor til hva som kan ha blitt brukt til å starte en brann, som for eksempel bensin eller tennvæske.

Etter en stund hoppet hunden ned fra setet for å legge seg på gulvet i golfbilen.

Da la Bella seg uheldigvis på gasspedalen.

Før brannkonstablene visste ordet av det – hadde bilen sust av gårde, og kjørt ned en fire år gammel jente på området.

– Før brannmannskapet fikk stoppet bilen og fjernet nøkkelen fra kjøretøyet, hadde bilen dessverre truffet en fire år gammel jente på passasjersiden og kjørt over venstre bein, skriver Westland Fire & Rescue på sin Facebook-side.

Det er Westland Fire & Rescue som eier hunden Bella.



Uskadd

Den lille jenta fikk umiddelbart hjelp av brannkonstabler og ambulansepersonell på stedet, skriver Westland Fire & Rescue.

Fireåringen ble skremt av hendelsen, men fikk ingen skader som følge av ulykken.

Jentas mor mente at fireåringen ikke trengte noen videre undersøkelse, og brannvesenet i Westland var glad for at jenta ikke bar preg av hendelsen særlig lenge:

– Heldigvis var barnet tilbake til å spise popkornet sitt i løpet av minutter etter hendelsen, og innen ti minutter var hun tilbake til å hoppe i brannvesenets hoppeslott, skriver brannvesenet.

Ifølge CNN opplever mer en 6500 barn å bli skadet av golfbiler i USA hvert år. Over halvparten av disse ulykkene skjer med barn som er 12 år og yngre.