Jenn fikk sjokk da hun så sin gamle kaféselfie: – Skjelver

Jenn Chia (32) fra Malaysia skulle bare gå gjennom noen gamle bilder da hun fikk seg en skikkelig overraskelse.

– Jeg skjelver fortsatt, sier Chia om funnet hun gjorde på bildet.

Det skriver Jam Press.

Ti millioner visninger

Bildet hun fant, var en gammel selfie hun tok på en teaterkafé i 2012.

Men det hun ikke visste da bildet ble tatt for nesten tolv år siden, var at hennes fremtidige ektemann sto rett bak henne.

Mannen som står i kø til høyre i bildet er nemlig Jon Liddell (33), som hun først møtte i 2014, og giftet seg med i 2023.

Da bildet ble tatt, kjente de ikke til hverandre i det hele tatt.

Chia valgte å poste en video på Instagram der hun forteller den utrolige historien.

Nå har videoen fått over ti millioner visninger og over 450.000 likerklikk.

– Skjebnen

Flere skriver på sosiale medier at de får gåsehud av historien til Chia og Liddell, og kaller det en vakker kjærlighetshistorie.

Andre mener de må være som skapt for hverandre:

«Dette er skjebnen,» skriver en på Instagram.

En annen skriver også:

«Dette er så magisk. Skjebnen brakte dere sammen.»

Noen forteller at de har opplevd lignende hendelser der nåværende kjærester har dukket opp på gamle bilder eller videoer.

Mens andre forteller at de har begynt å lete gjennom egne bilder for å se om de også kan sitte på samme historie.

MANN OG KONE: I dag er Jenn Chia og Jon Liddell gift. Her Foto: Jam Press/@soimjenn

Paret fra Malaysia forteller at de er glade for at de ikke møtte hverandre før to år etter at bildet ble tatt.

Ifølge Chia selv, trengte hun et år som singel på reise for å forstå sine egne feil, før hun var klar til å være i et forhold igjen.

– Den rette personen vil alltid finne deg på det rette tidspunktet, skriver hun i innlegget sitt på Instagram.

Liddell har også kommentert at han er glad de møttes noen år senere enn første gang de var i samme rom:

– Så glad du ikke møtte meg på det første bildet. Vi var ment å gå på våre egne reiser. Vi møttes noen år senere på det rette tidspunktet, skriver han sammen med en emoji med hjerteøyne.