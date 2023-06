Jasmins uvanlige kjæledyr går viralt på TikTok

PIM OG PINGIS: Jasmin Kott viser frem sine to kjæledyr Pim og Pingis. De har blitt et stor hit på sosiale medier den siste tiden. Foto: Privat

Til tross for at kjæledyrene til svenske Jasmin Kott (30) er godt likt på nett, er det flere som kritiserer henne for å ha dem.

Jasmin Kott (30) fra Botkyrka, utenfor Stockholm, ønsket seg et kjæledyr som var spennende, men ikke krevde like mye som en hund.

Da endte hun opp med to litt uvanlig kjæledyr – nemlig pinnsvin.

Nå har de, Pim og Pingis, gjort suksess på TikTok, melder svenske SVT.

Piggete kjæledyr

Til TV 2 forteller Kott at de to afrikanske pygmépinnsvinene var praktiske kjæledyr for henne, ettersom de ikke krever at hun må være hjemme på dagtid. Denne typen pinnsvin er ikke de samme som pinnsvinene som lever vilt ute i for eksempel Sverige eller Norge.

TIKTOK: Her spille Jasmin Kott inn en TikTok-video med kjæledyrene sine. Foto: Privat

– Pinnsvin er nattdyr. De står opp på kveldstid og er våkne i løpet av natten. Dette gir oss masse tid sammen, sier hun.

Kott kjøpte Pingis i Litauen for over ett år siden, og Pim adopterte hun i mai i fjor.

Tidligere har hun også hatt pinnsvinene Kottvard og Zuko.

De fleste liker å kose med kjæledyrene sine, men pinnsvin har som kjent flere pigger på oversiden av kroppen.

Det har ikke vært til noe hinder for svensken, selv om hun har opplevd å bli stukket til blods:

– Det stikker bare hvis de føler seg ukomfortable eller vil være alene. Ellers er de veldig kosete, forteller 30-åringen.

Sett av millioner

Det er ikke bare Kott som er glad i kjæledyrene sine. Den siste tiden har flere andre også latt seg sjarmere av Pim og Pingis.

De har nemlig gått viralt på TikTok, og har flere millioner visninger på plattformen.

– Det er selvfølgelig kjempegøy og spennende, sier hun og legger til:



– Videoene våre skiller seg ut. De er mer personlige, og jeg tror man kan se den fine tilknytningen jeg har skapt med kjæledyrene mine.

I videoene viser 30-åringene fram hva hun gjør med pinnsvinene sine i hverdagen, hva de spiser, miniatyrlekene deres og rare ting de gjør.

Den første videoen Kott la ut av pinnsvinene sine på TikTok var en badevideo som fikk 700.000 visninger på bare noen få dager.

Fikk kjeft av kvinne

Selv om de fleste synes pinnsvinene hennes er søte å se på, føler hun også et ansvar om å vise både gode og dårlige sider ved å ha dem som kjæledyr.

30-åringen ønsker at folk skal forstå alt det innebærer å ha et pinnsvin som kjæledyr, slik at de ikke bare blir gitt bort dersom noen skaffer seg et og blir skuffet.

Kott opplever også å få kritikk:

– Noen blir veldig sinte fordi de tror jeg har villdyr hjemme og at de ikke er egnede kjæledyr.



En gang gikk hun blant annet forbi en eldre kvinne som ropte at hun måtte slippe fri pinnsvinet.

Kott forteller at pygmépinnsvinene har vært tamme i mange år – akkurat slik som en katt eller hund.

– Mange har meninger vedrørende om de er egnet som kjæledyr, om jeg tar vare på dem på riktig måte og om det faktisk trives med å bo inne.

FIKK KJEFT: Jasmin Kott har opplevd å få kjeft for at hun har to pinnsvin som kjæledyr. Foto: Privat

Selv forteller hun at pinnsvinene hennes trives med å bo inne, og at de ikke hadde overlevd ute i naturen.

Forbudt i Norge

I Sverige er det lov å ha afrikanske pygmépinnsvin som kjæledyr, men det er ikke lov å ha ville pinnsvin fra Sverige som kjæledyr – de er fredet.

Dyrebutikken Zooplus skriver på sin svenske hjemmeside at pygmépinnsvin stadig blir mer populært, men at det kan være et krevende dyr å ha.

Rådgiver Sofia Alexandra Nordby fra seksjon dyrevelferd i Mattilsynet sier til TV 2 at det er forbudt å ha pinnsvin som kjæledyr i Norge.

– Det er ikke lov å ha pinnsvin som kjæledyr. Disse dyrene har behov som vi ikke vil klare å gi i fangenskap, sier Nordby.

Hun forklarer at det er vanskelig å si noe om årsaken til at det er lov med pinnsvin som kjæledyr i noen land, men ikke i andre, ettersom årsaken trolig vil variere.