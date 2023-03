Jakter etter profesjonelle «bjørneklemmere»

En jobbutlysning fra The New Mexico Department of Game & Fish har gått viralt på sosiale medier.

JOBB FOR DYREELSKEREN: Da The New Mexico Department of Game & Fish delte en stillingsutlysning på sosiale medier var det flere dyreelskere som ble veldig begeistret. Foto: The New Mexico Department of Game & Fish

Tenk å starte arbeidsdagen med å klemme på noen søte små bjørnunger, og tulle dem inn i et varmt teppe.

Det kan bli hverdagen til en heldig kandidat som velger å søke på utlysningen til The New Mexico Department of Game & Fish, som passer perfekt for dyreelskeren.

Krype inn i bjørnehi

The New Mexico Department of Game & Fish (NMDGF) utlyser nemlig en stilling litt utenom det vanlige på sin Facebook-side.

«Nå ansetter vi profesjonelle bjørneklemmere», skrev de på sosiale medier mandag.

NMDGF forteller at aktuelle kandidater til den unike stillingen må tørre å krype inn i et bjørnehi, og vandre i utfordrende terreng.

I tillegg til å bevare og passe på dyrelivet i delstaten New Mexico, innebærer stillingen også å lære publikum om dyrelivet, gjennomføre dyrelivsundersøkelser og fange problemdyr som en naturvernoffiser.

Og sist men ikke minst: klemme søte små bjørnunger.

– Eventyrlyst er også et «must», sier en talsperson for NMDGF til Fox News.

Går viralt

Selve utlysningen for stillingen, som egentlig kalles naturvernoffiser, er inspirert av deres ansatte som nylig jobbet med et bjørneforskningsprosjekt hvor de studerte bjørnebevegelser i New Mexico.

– Vi ønsket å dele noen av de flotte tingene de gjør, i håp om å få flere interesserte og kvalifiserte søkere, sier talspersonen til Fox News.

Og flere har latt seg inspirere, for nå ha utlysningen gått viralt på sosiale medier.

– Jeg vil klemme en babybjørn og vugge den i søvn i et varmt teppe, skriver en på Facebook.

Flere omtaler det som en drømmejobb for dyreelskerne.

– Hvor kan jeg søke? Undersøkelser av bjørner og dyr... Aaah, ja takk!

Noen skriver også at de gjerne kunne gjort jobben helt gratis, eller at de befinner seg i feil jobb og ønsker å bytte.

– Nå er det kanskje på tide å pensjonere seg og følge drømmene mine, skriver en bjørneelsker på Facebook.