«Inviterte» til nakentur: – Må bare le

TUR-ARRANGEMENT: Denne lappen hang på et tre i Sandnes, men det er ikke Sandnes turlag som står bak slik lappen hevder. Foto: Privat

«Kast klærne og gå tur med oss!»



Slik starter en av plakatene som henger på et tre i Sandnes i Rogaland.

Invitasjonen hevder at arrangementet er et pilotprosjekt mellom Sandnes turlag og Sandnes naturistforening.

Logoen til Den norske turistforeningen er også på den laminerte plakaten, men styremedlem i Sandnes turlag, Knut Sellevold, forteller at plakatene er falske.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Fått seg en god latter

Sellevold forteller til TV 2 at de fikk vite om plakatene etter at en kvinne tipset dem på Facebook.

– Hun lurte på hva det var for noe, men skjønte at det måtte være noe tull, forteller han.

Og det var det, for det er ikke Sandnes turlag som står bak plakatene.

– Det er noe som har blitt hengt opp på spøk. Det er harmløst og gjennomskuelig, legger Sellevold til.

Han sier at flere har fått seg en god latter av lappene, og at det har vært mye vittigheter rundt dem:

– Man må bare le, sier Sellevold til TV 2.

– Kle deg godt!

Turlaget har delt et innlegg på sin Facebook-profil for å informere andre turglade om at de ikke står bak.

De vet ikke hvem som har hengt opp lappene, men Sellevold håper at de fleste skjønner at lappene bare er tull.

VARME KLÆR: Knut Sellevold i Sandnes turlag oppfordrer heller til å kle seg godt dersom man skal på tur. Foto: Privat

– Dette er kanskje ikke rette årstiden å gå naken i Sandvedparken, ler Sellevold og fortsetter:

– Hadde det vært sommer så hadde sjansen kanskje vært større for at flere trodde på plakatene, men det er ikke så fristende i oktober.

Til nå har han hørt om to plakater som har blitt funnet i Sandnes.

Sandnes turlag går tur hver mandag i nærområdet for de som ønsker å gå tur. Og for de som ønsker det, er beskjeden fra Sellevold klinkende klar:

– Det er fint hvis du vil bli med på tur, men husk å kle deg godt, ler han.