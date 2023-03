Ingvild fikk mystisk brev i posten – ble overrasket da hun skjønte hva det var

I februar fikk vinekspert Ingvild Tennfjord (45) fra Bergen et uventet brev i posten.

Brevet var fra den franske ambassaden, og skrevet på fransk. Ettersom Tennfjord ikke kan fransk, fikk hun ikke lest hva brevet inneholdt.

– Derfor la jeg det i bunken over oppgaver jeg må se nærmere på senere, sier hun til TV 2.

To uker senere kom det en purring, og hun bestemte seg for å få oversatt brevet. Da fikk hun sjokk.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

– Overraskende

Tennfjord tenkte at det var en invitasjon til noe, men hadde ingen anelse om hva det var en invitasjon til.

MEDALJE: Slik ser «ordre du mérite agricole» riddermedaljen ut. Foto: Skjermdump fra isere.gouv.fr

Da hun fikk oversatt brevet ble det klart: Tennfjord var blitt slått til ridder og tildelt «ordre du mérite agricole».

Denne orden henger svært høyt i Frankrike, og ble innført i 1883.

– Det føles stort! Totalt overraskende, og veldig gledelig, sier Tennfjord til TV 2, og legger til:

– Jeg hadde aldri sett for meg at dette var mulig.

45-åringen jobber til vanlig som vinspaltist med «Vinskolen» som publiseres i blant annet Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Denne prisen betyr at hun har hatt gjennomslagskraft med arbeidet sitt, også utenfor Norges grenser, og at arbeidet hennes påvirker mange.

– Sånt varmer. Særlig på en dag som denne, der jeg sitter alene på kjøkkenet mitt og skriver neste vinspalte, sier hun.

Mener nordmenn har noe å lære

Den ærefulle tittelen deles ut til personer som har utmerket seg spesielt for sitt arbeid med landbruksprodukter.

Tennfjord kjenner ikke til bakgrunnen for at hun får den ærefulle tittelen, men tror det kommer av hennes langvarige innsats for å øke forståelsen for vin.

Fra før er det fem nordmenn som har fått prisen – en av dem er blant annet konditor Pascal Dupuy.

STOLT: Ingvild Tennfjord ble overrasket da hun skjønte at hun var slått til ridder. Foto: Privat

Vineksperten forklarer at franskmennene viser frem sine landbruksprodukter som oster, bakverk, og mat-tradisjoner med stolthet. Hun håper at norske bønder og produsenter kan la seg inspirere til å gjøre det samme:

– I Norge har vi lenge hatt tendenser til å undervurdere alt jordbruket gir. Pris trumfer alt, og det er synd. Jeg håper å fortsette å bidra til en mentalitetsendring, forteller 45-åringen.

Mottakelsen er 9. mai ved den franske ambassaden i Oslo, og Tennfjord tenker allerede på hvordan det blir å bære tittelen som ridder.

– Vi bergensere er kanskje over snittet glad i medaljer, utnevnelser og høye flosshatter, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Jeg har begynt å fundere på hvordan jeg kan bruke tittelen, og smyge den uanstrengt inn i hverdagssamtaler. Det er ikke så lett, spøker Tennfjord.