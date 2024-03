Ingrid (30) valgte å fri i Disney World av en rørende grunn

«JA»: Ingrid Kristiansen fridde til Magnus Wærness under parets tur til Disney World i USA. Foto: Privat

Det var ingen tvil om hvor det perfekte frieriet skulle finne sted for kjæresteparet fra Harstad.

Kjæresteparet Magnus Wærness (36) og Ingrid Kristiansen (30) fra Harstad er begge Disney-fans, og har vært i Disney World i USA flere ganger.

Men denne gangen ble turen til Disney World litt ekstra spesiell for nordlendingene.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

Fridde til kjæresten

I utgangspunktet var turen planlagt for å feire Kristiansens 30-årsdag, men det Wærness ikke visste, var at kjæresten hadde flere planer for reisen.

Mens de var inne i «One Man's Dream», et museum for skaperen Walt Disney, gikk Kristiansen plutselig ned på kne med en ring foran kjæresten.

– Jeg ble helt satt ut da hun gikk ned på kne, fordi dette var jo hennes tur, i mine øyne, sier Wærness til TV 2 og fortsetter:

– Det første jeg sa var faktisk «hæh?!», fordi jeg ble så forfjamset. Men så sa jeg ganske tydelig «ja» rett etterpå.

Det nyforlovede paret fikk både gratulasjoner og smil fra de andre besøkende i Disney World som så frieriet. Tre venninner fra Atlanta var også med dem, og tok bilder av det store øyeblikket.

«ONE MAN'S DREAM»: Inne på dette museet gikk drømmen til Magnus Wærness i oppfyllelse – han ble forlovet med kjæresten sin, Ingrid Kristiansen. Foto: Privat

«Disney-nerd»



Wærness, som jobber som artist og skuespiller, forteller at frieriet i Disney World var helt perfekt.

– Disney betyr utrolig mye for meg personlig og karrieremessig, sier artisten, som har hatt opptredener verden over.

Han forteller at hans tidlige musikalske interesse var preget av filmer som «Jungelboken» og «Aristokattene».

Wærness har også spilt unge Simba i en nordnorsk produksjon av «Løvenes Konge», og Udyret i musikalversjonen av Disneys «Skjønnheten og Udyret», som han dro på turné med i USA, Storbritannia og Australia.

– Jeg har rett og slett blitt en skikkelig Disney-nerd gjennom årene, sier han.

Kristiansen forteller til TV 2 at hun hadde planlagt Disney-frieriet god tid i forveien:

– Jeg hadde planlagt det tentativt i cirka ett år, men da vi var ferdige med å planlegge bursdagsreisen, så visste jeg at det måtte bli denne turen, sier 30-åringen.

Paret har ikke bestemt bryllupsdato enda, og ønsker å nyte nuet som forlovet.

– Vi har så klart hatt en del tanker om hvor. Drømmen for oss begge hadde nok vært Disney World, men det kan bli litt vanskelig logistikkmessig. Men at det blir noen Disney-preg, er nok ganske klart, sier Wærness.

Fikk kreftdiagnose

36-åringen visste at kjæresten ønsket å fri til ham. Både fordi det er noe hun alltid har hatt lyst til, men også på grunn av at Wærness sitt liv ble snudd på hodet for noen år siden.

NYFORLOVET: Magnus Wærness forteller at han er takknemlig for å ha forloveden Ingrid Kristiansen i livet sitt. Foto: Privat

– Jeg falt om i leiligheten min i 2018, og ble diagnostisert med hjernekreft, sier han til TV 2.

Harstadværingen har vært gjennom våken hjernekirurgi, strålebehandling og cellegiftkurer, og en periode kunne han verken synge eller spille fordi han var lammet etter operasjonene.

– Jeg blir dessverre aldri kreftfri, men vi håper at vi klarer å holde det i sjakk fremover, forklarer Wærness.

På grunn av kreftdiagnosen har det vært både skummelt og tungt for 36-åringen å tenke frem i tid, derfor har frieriet betydd mye.

– Det ble ekstra fint og emosjonelt at hun gjorde det lettere, og tok det valget for meg. Og så er det jo skuddår, så det passer jo sånn sett fint, legger han til.

Paret møtte hverandre for første gang i 2016, og Wærness er glad for å ha hatt en person som Kristiansen i livet sitt gjennom den tunge tiden. Nå er planen at hun skal flytte inn i leiligheten hans i Oslo etter hvert.

– Hun er en fantastisk person, og jeg gleder meg helt vilt til å tilbringe resten av livet mitt med henne, understreker Wærness.