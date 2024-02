Ine Cecilie (34) og Kjell Roger (39) giftet seg i fjøset

Trønderparet droppet den store planleggingen og giftet seg på egen gård. – Et slags bonderomantisk kaos, sier bruden om drømmedagen.

Ine Cecilie (34) og Kjell Roger Heggås (29) fra Verdal i Trøndelag valgte et bryllup utenom det vanlige da de giftet seg fredag.

De giftet seg nemlig i sitt eget fjøs med familie, venner og kuer til stede.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

– Ville ha det på vår måte

– Det var kjempekoselig! Det var så ned på jorda og så lite perfeksjonisme over det, at det var veldig godt og behagelig, sier bruden, Ine Cecilie Heggås, til TV 2.



NYGIFT: Brudeparet jobbet i fjøset med dyra både før og etter vielsen. Foto: Privat

For Verdal-paret var det helt naturlig å arrangere et bryllup i fjøset på deres egen gård. Her bruker de mange timer til vanlig, og det er der deres hjem og fremtid er.

– Og så er vi jo ekstremt glad i å ha dyr fysisk rundt oss. Det var vår dag, og da ville vi ha det på vår måte, understreker bruden.

Heggås forteller at de var i fjøset fra klokken åtte til ti fredagen de skulle gifte seg. Etter det måtte hun pynte og lage mat før de skulle gifte seg der klokken 12.

– Jeg gikk i dusjen tre kvarter før jeg sa «ja», sier Heggås og ler.

– Det var en stor kontrast til hva samfunnet kanskje forventer til en slik seremoni, men det var helt perfekt. Det viktigste for oss var hverandre og at vi var hjemme.

Familie, venner og kuer

I tillegg til brudeparet var foreldrene deres der, brudgommens barn, forlovere, en fiolinist, to gode naboer og dyra:

– Vi har 14 kuer og fem kalver som var i fjøset. Og så hadde vi hunden med oss, som gikk rundt og luktet på skoene til hun som skulle vie oss, sier hun og legger til:

– Det ble et salig kaos, et slags bonderomantisk kaos.

KALVEKOS: Like etter vielsen gikk Ine Cecilie Heggås inn til kalvene for å kose med dem – i brudekjolen selvsagt. Foto: Privat

Paret traff hverandre via felles kjente i bygdeungdomslaget for fem år siden og forlovet seg i fjor.

I sommer skal de ha bryllupsfest på gården, men de har ikke planlagt noen bryllupsreise enda – ettersom det er travelt på gården.

– Bryllupsreisen blir vel bort til fjøset, sier Heggås og ler.

– Tross forventningene

Meningen var at bryllupet skulle være lite og intimt, og ikke at de skulle få oppmerksomhet for fjøsseremonien.

TITT TEI: Kuene var også til stede under vielsen i fjøset. Foto: Privat

Men nå som det har fått oppmerksomhet, håper Heggås at det kan være til en inspirasjon til andre om å ikke sette så mange krav til bryllupsdagen.

– For vår del var det veldig verdt å ta forventningene ned og gjøre det på vår måte. Gå inn i kalvebingen med brudekjolen og bare kose med kalvene, sier hun og fortsetter:

– Tross forventningene om at en slik dag skal være planlagt ned i mente, og at alt skal være perfekt og gjennomtenkt. Det ble det stikk motsatte, og det passet veldig godt for oss.