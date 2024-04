Ikke gjør dette med håret ditt: – Alvorlige skader

Over 40 millioner har sett videoen som viser hjemmesnekret hårfarge av kakepynt. Frisører håper at du ikke lar deg lure.

Hvis du noen gang har beveget deg inne på TikTok, så vet du at du fort kan havne inne i et vepsebol av trender. Trender som i varierende grad virker fornuftige og gjennomførbare.

En slik trend, som virkelig har skutt fart den siste tiden, er å koke hår.

Man ser at enkelte koker håret sitt for å få krøller, og andre for å endre farge på håret.

Uavhengig av hva du vil oppnå med å koke hår, er frisørene TV 2 har snakket med samstemte i deres anbefalinger:

Ikke gjør det.

Risikerer brannskader

Selv om det er flere som har prøvd å koke håret i vann, er det særlig én video som har fått mye oppmerksomhet på TikTok den siste tiden.

Brukeren Vlarino har fått over 45 millioner visninger på sine videoer med kokende hår.

Hun tilsetter strøssel/kakepynt og bakepulver i kokende vann, for å gi håret en mørkere farge i tuppene.

Vlarino har fått gjentatte forespørsler om å medvirke i artikkelen. Vlarino har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Eirik Thorsen jobber som kreativ leder i frisørkjeden Adam og Eva. Han tror trenden er skadelig, både for hår og en eventuell person som måtte prøve det.

FRISØR: Eirik Thorsen er stylist, og jobber som kreativ leder i Adam og Eva. Foto: Kristoffer Myhre

– Dette er bare tull! Kokende vann vil skade håret og tørke det ut, og er man uheldig vil man få brannskader i hodebunn. Man har ingen kontroll på pigmentene i denne blandingen, så man vet ikke hvordan fargen vil se ut. Det ligger så mye kunnskap bak det å få en fin og holdbar farge i et hår at jeg vil ikke anbefale å farge håret hjemme.

Han poengterer at bakhodet som brukes på millionvideoen er en dukke med parykk, og han håper at alle som har sett videoen har lagt merke til det samme.

– Alvorlige skader

Daglig leder ved Norsk Frisørskole, Sølvi Bjørnevoll, har heller ikke tro på fremgangsmetoden i videoen.

– Når det gjelder materialet som er vedlagt i din henvendelse, ser det ut til at hårpraksisen utføres på hva som kan virke som øvelseshoder eller parykker. Det er viktig å ta i betraktning at bruken av denne type hår ikke nødvendigvis reflekterer den virkelige effekten, eller konsekvensene av å utføre denne praksisen på ekte menneskehår. Det er derfor nødvendig å være ekstra forsiktig og kritisk ved tolkning av slike visuelle presentasjoner.

I likhet med Thorsen, så mener også Bjørnevoll at kokende vann vil skade håret ditt.

– Når det gjelder vår anbefaling angående farging av hår, vil vi først og fremst understreke viktigheten av å følge trygge og anerkjente metoder som er godkjent av helse- og skjønnhetsfaglige eksperter. Farging av hår med kokende vann eller andre ekstreme virkemidler er ikke en praksis vi kan anbefale. Bruk av varmt vann kan føre til alvorlige skader på hårstrå og hodebunn.

På generelt grunnlag virker det som at det enkle ofte er det beste, også når det gjelder hårfarging.

– Vi oppfordrer sterkt til å opprettholde sunne og trygge hårfargevaner ved å konsultere profesjonelle hårstylister og følge anerkjente instruksjoner og produkter for hårfarging, sier Bjørnevoll.