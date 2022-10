Hyller ny fotballdrakt: – Endelig kan amming slutte å være et tabu i offentligheten

Den nye spesialdesignede fotballdrakten til Racing Club skal gjøre det lettere for nybakte mødre å dra på fotballkamp.

NY DRAKT: Det argentinske fotballaget Racing Club har nylig lansert en ny fotballdrakt for kvinner med en helt spesiell funksjon. Foto: Racing Club

Den argentinske fotballklubben Racing Club viste nylig frem sin helt nye, unike fotballdrakt på Twitter.

Det har skapt et stort engasjement på sosiale medier den siste tiden, ettersom drakten er den første av sitt slag i fotballverdenen.

Fotballdrakten til Racing Club er nemlig tilpasset for ammende fotballfans.

Spesiallaget design

Drakten er designet for å gjøre det lettere for kvinnelige fotballfans å amme sine babyer under kamp.

Ammetrøyen har en åpning mellom to overlappende lag, slik at man lettere kan komme til brystet for å gi babyen mat.

Sentimos orgullo por presentarles esta camiseta, el mismo orgullo que sentimos por transmitir tanto amor.



Encontrala muy pronto en @LocademiaRacing pic.twitter.com/oq5QSYx42z — Racing Club (@RacingClub) October 22, 2022

Footy Headlines, som deler og skriver om nye fotballdrakter og de siste skoutgivelser, skriver at selve konseptet for den nye drakten er vanlig for ammeklær. Men det har ikke blitt laget ammevennlig fotball-merch før.

I lanseringsvideoen, som Racing Club har laget for å annonsere den nye trøyen, forteller flere kvinnelige fotballfans om stigmaet som fortsatt er knyttet til offentlig amming.

De kjenner på at det fortsatt ikke er fullt akseptert i samfunnet, selv om det er en helt naturlig ting.

Målet med drakten er at det skal gjøre amming mer komfortabelt og praktisk. Klubben har også gjort designet tilgjengelig for alle fotballklubber som ønsker å følge i deres fotspor.

Roser idéen

Den nye drakten til Racing Club hylles nå i sosiale medier.

«Jeg elsker dette! Jeg har ikke kunnet bruke Racing-trøyen min på lenge på grunn av graviditet og amming av min første baby. Dette elsker jeg,» skriver en kvinne på Twitter.

AMMEDRAKT: Drakten består at to lag med tøy som overlapper hverandre, slik at man lettere kan komme til brystet for å gi babyen mat. Foto: Racing Club

En annen skriver at idéen er genial, og at Racing Club er blant de beste klubbene på fanartikler.

Også fotballinteresserte som ikke heier på det argentinske laget Racing Club skryter av den nye drakten:

«Dette er vakkert! Jeg blir stolt. Jeg er ikke en fan av Racing, men jeg er en mor. Denne ideen bør alle klubber ta tak i,» skriver en engasjert Twitter-bruker.

Andre hyller at klubben løfter bevisstheten rundt amming i det offentlige:

AMMER PÅ TRIBUNEN: Her viser en Racing Club-supporter hvor enkelt man kan amme ved bruk av fotballdrakten. Foto: Racing Club

«Som en fan av River Plate gratulerer jeg dere for initiativet. Jeg synes det er en fin måte å synliggjøre amming, og at det endelig kan slutte å være et tabu i offentligheten,» skriver en annen som også oppfordrer fotballklubben River Plate til å kopiere idéen.

– Viser at de tør å tenke nytt

TV 2s fotballekspert og sportskommentator, Mina Finstad Berg, synes ammedrakten er en strålende idé.

– Jeg har selv ammet iført fotballdrakt, og det er ikke bare bare. Så dette er en nyvinning jeg har veldig sansen for, sier Finstad Berg.

Hun mener at en slik fotballdrakt kan gjøre det lettere og mer komfortabelt å dra på fotballkamp for damer som har små barn.

HÅPER PÅ SUKSESS: TV 2s fotballekspert og sportskommentator, Mina Finstad Berg, håper den nye fotballdraktene blir en kjempesuksess. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Å amme offentlig er fortsatt litt tabu mange steder, så jeg tror mange vil sette pris på en slik drakt.

Sportskommentatoren håper nå at flere klubber vil la seg inspirere av draktkonseptet til Racing Club.

– Jeg tror mange setter pris på at en fotballklubb faktisk har tenkt på hvordan de kan legge mer til rette for at folk i alle livsfaser kan gå på fotballkamp. Det viser at de tør å tenke nytt, sier Finstad Berg og legger til:

– Jeg håper denne drakten blir en kjempesuksess, og at mange andre lar seg inspirere.