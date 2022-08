Hundreåring arrestert mens hun feiret bursdagen sin

Australske Jean Bicketon (100) feiret bursdagen sin da politiet plutselig kom inn og «arresterte» henne.

Årsaken til «arrestasjonen» var for at hundreåringen skulle få krysse av et stort ønske på hennes bucket list: å bli arrestert.

Det var Victoria Police som først omtalte saken på sin Facebook-side.

– Ble overrasket

Bicketon har tidligere jobbet som sykepleier under andre verdenskrig, og har levd et langt liv der hun aldri har gjort noe ulovlig.

Derfor ønsket hun så gjerne å få oppleve hvordan det er å bli arrestert.

– Jeg har aldri blitt arrestert i mitt liv, forteller Bicketon til Daily Mail Australia.

HÅNDJERN: Jubilanten Jean Bicketon ble satt i håndjern da politiet gjorde en falsk arrestasjon. Foto: Victoria Police

Da Victoria-politiet gjennomførte en falsk arrestasjon la de håndjern rundt håndleddene hennes.

– Jeg ble overrasket over at de var ganske myke. De var for store for meg uansett, forteller hundreåringen.

Etter «arrestasjonen» ble hun trillet ut til politibilen som ventet parkert utenfor eldreboligen.

Bicketon sier at det var hennes beste bursdagsopplevelse til nå, og takker politimennene for at de gjorde dagen hennes bra.

Glad for å hjelpe til

Victoria Police, som gjorde den falske arrestasjonen på hundreåringen, var glad for å hjelpe Bicketon med det store ønsket hennes.

– Da vi hørte om Jeans ønske, var teamet vårt på Moe stasjon klare til å gå inn og hjelpe til for å krysse det av listen, skriver Victoria Police på Facebook.

De forteller at det ble både lys og sirener for å gjøre bursdagsønsket best mulig for jubilanten.

– Offiserene informerte raskt beboerne om stuntet, for å forsikre om at ingen var i trøbbel. Så tok de forsiktig på håndjern på Ms. Bicketon og erklærte henne "offisielt" under arrest. Hun gjorde ikke motstand, skriver politiet.

De er glade for at de kunne bidra til å gjøre bursdagen hennes minneverdig.