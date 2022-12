Hunden Noa er livredd raketter – da tok eieren grep

RAKETTSKREKK: Svein Egil Meling forteller at hunden hans, Noa, løper for å gjemme seg når han hører smell fra raketter. Foto: Privat

Nyttårsaften og raketter som fyker til værs er ikke nødvendigvis bare moro for alle. Særlig ikke for noen kjæledyr og deres bekymrede eiere.

Svein Egil Meling (54) fra Stavanger har to hunder: Nikki (11) og Noa (12).

Hvert år rundt romjul og nyttår blir spesielt den ene hunden, Noa, nervøs. Han er nemlig redd for raketter.

– Når det smeller, blir Noa livredd. Da får vi ikke kontakt med han. Han kobler helt ut, forteller Meling til TV 2.

Han vet at Noa ikke er den eneste hunden som har det slik, og vet om flere hunder som blir redde rundt nyttår:

– Du får veldig vondt av de. De vet ikke hvor de skal gjøre av seg og løper rundt uten mål og mening.

Stakk av etter rakettsmell

Meling husker spesielt godt en gang Noa stakk av på grunn av flere rakettsmell.

– Første eller andre nyttårsdag for noen år siden var det noen som smalt opp raketter da vi gikk tur i Sørmarka. Vi gikk uten bånd, og da stakk han av fordi han ble så redd, sier rogalendingen.

Turfølget prøvde å rope og plystre på Noa, men han responderte ikke. De satte derfor i gang en liten leteaksjon, og fant han til slutt cirka én kilometer lenger borte under bilen deres.

– Det var den tryggeste plassen han fant, sier eieren og legger til:

– Når de blir redde av slike høye smell, så kan det tidvis være ganske dramatisk.

Han forteller at han vanligvis har dem i bånd når de vet at det skal smelle, eller holder dem inne. Dette er for at de ikke skal løpe bort av redsel.

NIKKI OG NOA: Hundeeier Svein Egil Meling sier det er individuelt hvilke hunder som reagerer på rakettsmell og ikke. Noa (høyre) er redd for raketter, mens Nikki (venstre) bryr seg ikke dersom det smeller. Foto: Privat

– Jeg synes det er helt greit med raketter, men jeg støtter oppskyting av kommunen og at ikke folk skal kjøpe selv og sende opp. Det går ut over dyr, men er også farlig. Det kan skje ulykker, sier Meling.

Dyrevennlig nyttårsfeiring

For å skjerme hundene sine har Meling tatt dem med på en dyrevennlig nyttårsfeiring de siste årene – skjermet for raketter.

Det skal han i år også.

Clarion Hotel Air ved Sola lufthavn har i flere år arrangert «Happy Dog», en nyttårsfeiring for dyr og deres eiere.

– Happy Dog er et initiativ for de som ønsker at kjæledyrene deres får en stille og fredelig inngang på det nye året, sier Kine Thue, Inhouse Sales Agent på Clarion Hotel Air.

Ettersom hotellet ligger rett ved Sola lufthavn, er det nemlig forbudt å avfyre raketter og andre former for fyrverkeri i området.

I år har de også fått med seg en dyrebutikk på laget, som skal dele ut «doggie bags» til kjæledyrene slik at beroligende tabletter kan byttes ut med snacks og leker.

DYREVENNLIG FEIRING: Kine Thue, Inhouse Sales Agent på Clarion Hotel Air, håper kjæledyrene vil få en stille og fredelig inngang på 2023 ved Sola lufthavn. Foto: Hilde Kvalbein

– Vi heier på alle initiativ som tar hensyn til kjæledyrene, sier Kristine Lone, Head of Marketing i Musti Norge, og legger til:

– Vår årlige undersøkelse viser at 40 prosent av hundeeiere opplever at hunden blir redd av fyrverkeri.

I fjor var det 180 mennesker og 130 hunder som sjekket inn på hotellet for å feire en rakettfri nyttårsaften.

Feirer med god samvittighet

Meling har vært på arrangementet flere år med hundene sine, spesielt med et mål om å skjerme Noa.

Han forteller at de som regel gjør aktiviteter sammen med dyrene sine, samles til en nyttårsmiddag og så kan hundene slappe av på de lydisolerte hotellrommene uten rakettbråk.

– Det er fantastisk. Et veldig godt tiltak, sier Meling og legger til:

– Hovedprinsippet er jo at de skal få fred, og at vi skal kunne feire med god samvittighet. Det er jo ikke en god følelse når hunden sitter ved siden av deg og skjelver.

I år kommer også datteren hans med kjæresten sin, og sønnen hans tar med seg katten sin.

– Katten er også redd for alle lydene på nyttårsaften, forteller 54-åringen, som håper at flere hoteller ved flyplasser i Norge vil tilby dyrevennlige nyttårsfeiringer.