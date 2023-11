Hunden Finney satt ved sin døde eier i fjellet i 72 dager

Finneys familie kaller henne for mirakelhunden, og hun blir nå gjenkjent på gata for sin utrolige historie.

Det er ingen tvil om at hunder virkelig er menneskets beste venn.



I august ble en 71 år gammel mann meldt savnet etter at han dro på fjelltur for å bestige Blackhead Peak i Colorado med hunden sin.

Mannen døde under turen, men hunden hans, Finney (3), forlot aldri hans side i fjellet.

Det skriver AP.

Startet leteaksjon

Det ble startet en leteaksjon for å finne 71-åringen og hans Jack russel-terrier. Selv om de lette mellom toppen av fjellet og bilen hans, klarte de ikke å finne dem.

Ikke før i slutten av oktober fant en jeger mannen død, og turgåerens beskyttende hund, Finney, var trofast ved hans side.

Da hadde 71-åringen og Finney vært savnet i nesten to og en halv måned.

Mannen skal ha dødd av hypotermi, som ifølge Store medisinske leksikon vil si nedsatt kroppstemperatur.

Hunden Finney overlevde, og ble levert tilbake til familien.

HJEMME IGJEN: Finney er tilbake hos familien sin igjen, og blir ofte gjenkjent på gaten når de går tur. Foto: AP / NTB

– Mirakelhunden

Finney hadde mistet rundt halvparten av kroppsvekten sin, og ribbeina hennes var synlige da hun ble funnet.

71-åringens kone, Dana Holby, fortalte AP torsdag at det går mye bedre med hunden Finney nå.

– Hun er nesten tilbake på matchvekt, og har bygd opp styrken igjen. Hun er mirakelhunden, sier hun.

Finney har en skade på snuten som vil gi et arr, og hun følger tett etter matmor hvor enn hun går.

Kona til 71-åringen som døde sier at hun vet at hunden deres var med han til det siste, og at det har vært en trøst for henne oppi det hele:

– Jeg vet ikke hvordan hun gjorde det, men hun var der når han trengte henne, sier Holby til AP.